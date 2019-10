Il racconto choc di Marchisio | ' ' Aprite la cassaforte e non vi succederà niente

“Sono la sorella di Elettra Lamborghini”. Il racconto choc di Flavia a Live Non è la D’Urso. Ecco chi è : Ne abbiamo già discusso nei giorni scorsi, ma ora se ne parla non solo sulle riviste patinate, ma anche sul piccolo schermo, all’interno del salotto di Barbara D’Urso. A Live-Non è la d’Urso, nella puntata in onda lunedì 28 ottobre, è stata ospite Rosalba, la madre di Flavia e presunta ex fiamma di Tonino Lamborghini. Secondo quanto raccontato dalla donna napoletana in diretta tv, l’incontro con l’imprenditore sarebbe avvenuto nella seconda metà ...

“Non piangere”. Il racconto choc di Lucia Bosè a Domenica In. E Mara Venier le asciuga le lacrime : Un grande ritorno quello di Lucia Bosè a “Domenica In”. Ospite di una super padrona di casa Mara Venier, l’anziana showgirl si è commossa davanti alle telecamere. L’attrice è stata accolta in studio dal brano “L’angelo blu” e non è riuscita a trattenere lacrime di gioia. “Mi sono emozionata, dopo tanti anni… mi commuove l’affetto del pubblico. Mi spiace essere emozionata, ma sono lacrime vere” dice. “Anche la Spagna mi tratta bene, ma l’Italia è ...

“Quando mi hanno assalito…”. Kikò Nalli - il racconto choc della violenta aggressione subita : Si torna a parlare dell’aggressione di Kikò Nalli mentre tornava a casa dalla macelleria. A colpirlo sarebbero stati alcuni passanti, che prima hanno commentato negativamente e insultato l’ex gieffino mentre firmava autografi e poi, da dietro, lo avrebbero colpito con un tirapugni. Nello studio di “Domenica Live” Nalli racconta di aver prima inseguito a piedi i ragazzi, fuggiti però in scooter, poi di averli cercati per oltre un’ora: “Li ho ...

Rocco Papaleo il racconto choc a Vieni da me : L’attore – regista Rocco Papaleo durante l’intervista fatta a Caterina Balivo ha raccontato: «Ero sul set e ho sentito una presenza divina». Papaleo ha parlato dell’esperienza in prima serata con “Maledetti amici miei,” del dolore per la recente perdita della mamma e di un momento molto particolare che ha vissuto sul set. Nel 2000, Rocco Papaleo ha partecipato alla miniserie dedicata a Padre Pio, con Michele Placido. Caterina ...

Serena Grandi - racconto choc a Mattino 5 : “Avvertito la morte di…” : Mattino Cinque: Serena Grandi ricorda la scomparsa di sua madre Serena Grandi è stata una delle protagoniste del talk di Federica Panicucci a Mattino 5. Il talk, a differenza di quelli precedenti, ha una tematica decisamente più delicata: i contatti con l’aldilà. L’attrice ha confidato alla padrona di casa di essere particolarmente sensibile, di avvertire cose che non sempre tutti riescono a percepire. Serena ha ricordato la ...

“Gli occhi del diavolo…”. Andrea Ippoliti (Temptation Island) - svelati tutti gli altarini. Il racconto choc dell’ex moglie Daniela : Entrato a Temptation Island Vip con la fidanzata Nathaly Caldonazzo, Andrea Ippoliti è uscito single dal programma. La showgirl, stanca di assistere agli avvicinamenti di lui con la single Zoe ha chiuso la storia durante il falò. “Mi è dispiaciuto interrompere la soap opera di quarta categoria cui hai preso parte”, aveva esordito quando Andrea era finalmente arrivato al falò. Lui, però, si era subito messo sulla difensiva, accusando Nathalie di ...

Verissimo il racconto choc di Martin Castrogiovanni : Martin Castrogiovanni è stato ospite a Verissimo ha raccontato: «Mi hanno dato sei mesi di vita». «Nel 2015 ero in Inghilterra e ho iniziato ad avere mal di schiena. I medici mi hanno dato sei mesi di vita. Temevano che avessi un male maligno che avesse preso il nervo del piede. Mi hanno operato, ma per fortuna non era maligno e non aveva preso tutto il nervo. Dopo un mese, ero di nuovo in campo» Martin Castrogiovanni conclude: «Non parlo mai di ...

“Mike Bongiorno una volta…”. Il racconto choc di Antonella Elia - che poi scoppia a piangere : Siamo nel salotto frivolo di Canale 5. È qui che Antonella Elia si racconta a Domenica Live al cospetto della padrona di casa Barbara D’Urso, tra privato e immagine pubblica e il ricordo di Mike Bongiorno: “Mi sento sempre un po’ fuori luogo, mi sento molto nuda, esposta. La corazza non me la trovo addosso”. Un racconto duro quello dell’ex soubrette che racconta un aneddoto non proprio semplicissimo: “Non ho mai litigato con Mike Bongiorno – ...

Napoli - il racconto choc : «Io - rapita e stuprata davanti a nostra figlia» : «È la notte il momento più difficile. Non riesco a dormire e ho paura». Romina (il nome è di fantasia) è la giovane donna che il 15 settembre scorso fu rapita...

Pomeriggio 5 - Francesca De Andrè dopo il ricovero : "Fortissima crisi nervosa - ricordo che..." - racconto-choc : dopo il malore che la ha colpita giorni fa nel dietro le quinte di Live-Non è la D'Urso, Francesca De Andrè torna in televisione. Lo fa ancora negli studi di Barbara D'Urso, ma in questo caso a Pomeriggio 5, dove si è ripresentata nel corso della puntata di giovedì 10 ottobre. La figlia di Cristiano

“Ecco cosa mi facevano”. Sara Tommasi - il racconto choc dopo la salvezza : Sara Tommasi è tornata a parlare del suo periodo buio, raccontando un episodio terribile del suo passato. La showgirl negli anni Duemila è stata uno dei volti pi conosciuti del piccolo schermo, protagonista di tanti programmi di successo, da “Paperissima” a “Quelli che il calcio”, sino all”’Isola dei Famosi”. Laureata in economia e management all’Università Bocconi di Milano, Sara Tommasi ha esordito nel mondo ...

Si masturba sul motorino - il racconto choc di una studentessa : "Mi fissava - l'ho filmato" : La ragazza, universitaria, con il suo cellulare ha filmato parzialmente la scena, poi ha consegnato le immagini ai...

“Papà mi ha accecata con un cucchiaio”. Il racconto choc della bimba di 4 anni : Siamo nel foggiano ed è qui che si è consumata, almeno secondo la decisione del gip, la violenza su una bimba di appena 4 anni. “Mi ha accecato papà con il cucchiaio, ho fatto cadere il bicchiere, l’ho rotto, papà è venuto e mi ha dato le botte; (la compagna dell’uomo) mi ha sbattuto vicino al lavandino, (la donna) stava lavando a terra e con la scopa mi ha dato in testa”. Sono alcuni degli episodi raccontati da una bimba di 4 anni maltrattata – ...

Gessica Notaro e il racconto choc a Vieni da me : Mio fratello si è tolto la vita : Gessica Notaro si lascia andare ad una confessione choc sul suicidio del fratello, morto all'età di 20 anni. La nuova puntata di Vieni da me, il format condotto da Caterina Balivo e trasmesso su Rai 1, ha avuto indiscussa protagonista l'attivista contro la violenza sulle donne nonché storica Miss Romagna 2007, Gessica Notaro. Incalzata dalle domande della padrona di casa, l'ospite in studio è tornata a parlare della drammatica vicenda che l'ha ...