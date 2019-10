Briatore con la nuova fiamma giovanissima | la Gregoraci fugge a Los Angeles

Flavio Briatore dimentica per sempre Elisabetta Gregoraci e ha una nuova storia d’amore con una ragazza di 20 anni bellissima e biondissima : Sembra che Flavio Briatore abbia deciso di avere nuovamente una storia seria. Dopo dieci anni di matrimonio con Elisabetta Gregoraci, il famoso imprenditore italiano è pronto a rimettersi in gioco. Flavio Briatore ha sempre detto di essere ancora legato a Elisabetta Gregoraci anche perché è la madre di suo figlio il piccolo Nathan Falco. Elisabetta Gregoraci ha iniziato da qualche mese a frequentare Francesco Bettuzzi. Flavio ...

Flavio Briatore beccato con lei - “giovane e bombastica” Benedetta Bosi : E Flavio Briatore torna al centro del gossip. Solo qualche settimana fa, il nome dell’imprenditore occupava nuovamente le pagine della cronaca rosa per via della ex moglie e mamma di suo figlio, la bellissima Elisabetta Gregoraci. La showgirl e conduttrice calabrese era stata avvistata a Lampedusa con quello che si credeva il suo ex, l’imprenditore Francesco Bettuzzi, poi il rumor di un suo viaggio a Dubai ma con un nuovo uomo misterioso. Finita ...

Flavio Briatore furibondo con Elisabetta Gregoraci : lo sfregio è pesantissimo. E lui chiama gli avvocati : Ultimamente la vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci è molto movimentata. Solo pochi giorni fa il il settimanale “Diva e Donna” ha pubblicato alcuni scatti ‘compromettenti’. La conferma da parte dei diretti interessati non è ancora arrivata, ma negli scatti esclusivi ecco la conduttrice e showgirl calabrese ancora insieme all’ex fidanzato Francesco Bettuzzi. La relazione di Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore non era stata mai realmente ...

Elisabetta Gregoraci - Flavio Briatore si rivolge agli avvocati : "Vuole contenere le sue esuberanze" : Per la prima volta dalla loro separazione, i rapporti tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore volgerebbero al peggio. Tanto che mister Billionaire, rivela Oggi, si sarebbe rivolto al suo legale, furibondo per gli atteggiamenti inquieti della Gregoraci nei confronti del figlio. Di cosa si parla? P

Caso Force Blue - prescrizione per Flavio Briatore e altri tre imputati. Yacht confiscato : prescrizione del reato, ma confisca della barca. Si conclude così in appello a Genova il Caso, passato anche da un verdetto della Cassazione, dello Yacht Force Blue. L’imprenditore Flavio Briatore e altre tre persone sono state prosciolte per “intervenuta prescrizione”. Il processo in secondo grado, con la condanna a 18 mesi per Briatore, era stato celebrato dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza. I ...

Formula 1 – Finalmente una gioia - anche Briatore si complimenta con la Ferrari : “Leclerc straordinario a Monza - vittoria meritatissima” : anche Briatore si complimenta con la Ferrari: le parole dell’imprenditore italiano dopo il successo di Leclerc a Monza Una grande festa rossa, ieri a Monza: Charles Leclerc ha riportato la Ferrari sul gradini più alto del podio del Gp d’Italia dopo nove lunghi anni. Un successo strepitoso, che ha fatto impazzire di gioia tutti i tifosi del Cavallino. anche Flavio Briatore, che in questa stagione non ha risparmiato la Ferrari da ...

Flavio Briatore contro l'intesa M5SPd : Venderebbero mamma e papà per il potere : In un post pubblicato su Instagram, l'imprenditore si è scagliato contro il governo Conte bis che sta per nascere. Lo scorso martedì è partito il secondo giro di consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E nella giornata di mercoledì le due forze politiche rappresentate da M5S e Pd hanno comunicato al Colle di aver trovato tra loro l'intesa, per la nascita di un nuovo esecutivo. Ad avere le idee chiare sul ...

Flavio Briatore cerca economo per Cipriani Montecarlo - ma è polemica su stipendio : L'imprenditore Flavio Briatore ha pubblicato un annuncio sulla propria bacheca Facebook con il quale cerca un economo per il ristorante Cipriani di Montecarlo. La paga: 2000 euro al mese (netti) ha scatenato la polemica. “Cipriani, now is hiring", si potrebbe leggere sul cartello di qualche società americana pronta ad assumere. La nota catena di ristoranti e club di lusso, infatti, sta cercando un economo: "Serio da affiancare allo ...