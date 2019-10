Fonte : oasport

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Arrivano buone notizie da Parigi-Bercy perin otticazione alle ATPdi Londra. Il tennista romano, in campo stasera per il suo incontro di secondo turno con il francese Jo Wilfried Tsonga, è attualmente ottavo nella Race con 2670 punti. Quest’oggi sono usciti di scena tre dei suoi avversari diretti nella lotta per strappare uno degli ultimi due pass in palio per Londra, ma ancora nulla è deciso. In particolare è Gael Monfils adesso l’avversario da tenere d’occhio alla luce di un tabellone abbastanza agevole almeno fino ai quarti di finale. Di seguito tutte leche permetterebbero adi volare alla O2 Arena.SIPER LESE… – Arriva in finale a Parigi-Bercy – Esce in semifinale, con Zverev fuori prima dei quarti o Monfils che non vince il torneo – ...

reverendo_casey : Ultim'ora... milionesima racchetta vittima der Fogna... non sarebbe comunque andata alle ATP Finals...???? - isaago : RT @OA_Sport: Atp Finals 2019, Matteo Berrettini si qualifica se… Le nuove combinazioni: out Bautista, Monfils il pericolo principale https… - OA_Sport : Atp Finals 2019, Matteo Berrettini si qualifica se… Le nuove combinazioni: out Bautista, Monfils il pericolo princi… -