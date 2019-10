Siracusa | percepiva il reddito di cittadinanza ma girava in Porsche e vendeva 327 dosi di

Fonte : fanpage

(Di martedì 29 ottobre 2019) Paolo Nastasi, 41 anni, della provincia di, è stato arrestato per detenzione di 120 grammi di cocaina a fini di spaccio, nascosta a casa in doppi fondi ricavati nelle lattine di bevande e di un piccolo estintore. Come se non bastasse l'uomo, cheildi, circolava a bordo di unaMacan.

enanias : RT @Marco_dreams: Un pusher con la Porsche Macan è stato arrestato dai finanzieri del Comando provinciale di Siracusa che gli hanno sequest… - peppe844 : #facciamorete scusate il francesismo..ma Me cojoni - SinFilt92772815 : RT @Marco_dreams: Un pusher con la Porsche Macan è stato arrestato dai finanzieri del Comando provinciale di Siracusa che gli hanno sequest… -