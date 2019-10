Si aggiorna WhatsApp per iOS | addio al badge di notifica per le chat mute

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 29 ottobre 2019) Cambia ancora pelle, questa volta per iOS: avete presente ildi, ovvero quella sorta di apice chiamato a contare il numero di notifiche ricevute dal momento in cui chiudiamo l'applicazione? Dimenticatevelo per quanto riguarda lesilenziose. Se non sopportate l'idea di essere continuamente disturbati (del resto avendo voi silenziato alcune conversazioni di vostra spontanea volontà dovrà pur esserci un valido motivo), meglio che procediate subito ad installare l'ultimomento diper iOS, giunto alla versione 2.19.110, che si occuperà di non conteggiare più idiquando si ricevano messaggi in qualsivogliasilenziosa, che sia singola o di gruppo. Del resto, se si è scelto di silenziare unaè anche giusto che non si venga di continuo invogliati ad aprireper poi scoprire di aver ricevuto nuovi messaggi ...

