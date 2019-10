Michele | 17 anni | suicida per colpa dei bulli La denuncia della mamma | “Non è giusto

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 29 ottobre 2019) La storia diRuffino, 17enne di Rivoli, la raccontammo l’anno scorso. Una storia atroce: il ragazzo decise dirsi lanciandosi dal ponte sulla Dora di Alpignano. Da allora sono trascorsi venti mesi, ovvero da quanto un giovane preferì cancellare le umiliazioni subite dai suoi amici e compagni con un salto nel vuoto. Per la sua disabilità fisica – dovuta a un vaccino scaduto somministrato quando aveva solo sei mesi –fu sottoposto a violenze psicologiche e atti dismo, che mai riuscì a raccontare ai famigliari. Solo dopo la sua morte vennero ritrovate sul suo computer molte lettere in cui il 17enne scriveva avrebbe desiderato essere accettato dagli altri così com’era ed avere molti amici. Ebbene, una settimana fa è stato il compleanno die sua madre Maria Catrambone, che ha fondato l’associazione Miky boys per aiutare tutte le vittime dismo, due ...

