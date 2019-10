Istat | in Italia un minore su quattro è in sovrappeso

Istat - bambini e adolescenti italiani in cima alla “classifica” Ue sul sovrappeso : sono più di due milioni : Nel biennio 2017-2018, In Italia si stimano circa 2 milioni e 130 mila bambini e adolescenti in eccesso di peso, pari al 25,2% della popolazione di 3-17 anni (28,5% nel 2010-2011). Lo ha rilevato l’Istat nell’ultimo rapporto pubblicato sullo stile di vita di bambini e ragazzi tra il 2017 e il 2018. Forti le differenze di genere con una più ampia diffusione tra i maschi (27,8% contro 22,4%). L’eccesso di peso è più frequente tra i bambini di 3-10 ...

Rifiuti urbani riciclati - Istat : Italia all’8° posto in UE : Entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei Rifiuti urbani di carta, metallo, plastica e vetro (cioè, i materiali raccolti in maniera differenziata) dovrà raggiungere almeno il 50% in termini di peso. In base ai recenti dati Eurostat sul riciclaggio dei Rifiuti urbani, la quota dell’Italia è pari al 47,7% nel 2017, 1,8 punti percentuali in più rispetto al 2016. Il nostro Paese si colloca così all’ottavo posto della ...

AvvIstata anche in Italia la beta di EMUI 10 per Huawei Mate 20 Pro : primissimi riscontri : Arrivano importanti novità proprio in questi minuti dagli utenti Italiani che sono in possesso di un Huawei Mate 20 Pro e che in queste settimane hanno deciso di aderire al programma inerente la beta di EMUI 10. In attesa di scoprire i tempi definitivi per l'aggiornamento nella sua versione ufficiale, con appuntamento che con ogni probabilità verrà fissato nello scorcio iniziale del 2020, da oggi 21 ottobre possiamo parlare della propagazione ...

F35 - Trump : “Italia ha appena acquIstato 90 nuovissimi aerei. Il programma va molto bene” : “L’Italia ha appena acquistato 90 nuovissimi F35. Il programma va molto bene”. Donald Trump, in conferenza stampa accanto al capo dello Stato Sergio Mattarella, conferma che il programma sugli aerei da guerra, da sempre osteggiato dal Movimento Cinque Stelle, va avanti. Il presidente degli Usa ha sostanzialmente reso pubblica l’assicurazione che, secondo il Corriere della Sera, Giuseppe Conte aveva fornito a Mike Pompeo ...

Istat : l'economia sommersa in Italia vale 192 miliardi : L'Istat ha elaborato e pubblicato nelle scorse ore gli ultimi dati relativi all'economia "non osservata" (cioè quella legata ad attività criminali e al lavoro irregolare) in Italia nel 2017. Si tratta di un vero e proprio tesoro sommerso dal valore totale di 211 miliardi di euro, con un'incidenza di poco più del 12% del PIL totale Italiano, che il governo tenterà di recuperare anche grazie all'introduzione di alcune nuove regole sull'utilizzo ...

Istat : è pari a 192 miliardi l’economia sommersa in Italia - Debito Pa a 2.462 mld : Stabile il peso delle attività illegali (19 miliardi). Nel 2017 in totale l'economia "non osservata" è stata pari a 211 miliardi di euro, si conferma la tendenza alla riduzione dell'incidenza sul Pil dopo il picco del 2014 (13,0%)

FOTO Ginnastica - Mondiali 2019 : la medaglia di bronzo conquIstata dall’Italia nella gara a squadre. L’alloro delle Fate : Fissiamo bene nella nostra memoria questa storica medaglia di bronzo, conquistata nella gara a squadre femminile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. L’impresa compiuta da Giorgia Villa e compagne è valsa il terzo gradino del podio alle spalle di USA e Russia, le ragazze di Enrico Casella sono salite insieme sul podio per mettersi al collo il tanto ambito metallo. Diamo uno sguardo alla FOTO della medaglia vinta dall’Italia nel ...

Legge di bilancio 2020 : Istat e Bankitalia “evasione mina competitività” : Legge di bilancio 2020: Istat e Bankitalia “evasione mina competitività” Ormai da settimane l’esecutivo è al lavoro per arrivare all’approvazione di una manovra economica che punti alla riduzione delle tasse. E per farlo ha più volte spiegato tramite le voci più autorevoli, come quella del presidente del Consiglio e del ministro dell’Economia, che l’obiettivo è combattere l’evasione fiscale. Istat sulle ...

Istat : “Economia italiana è debole - l’evasione fiscale frena la crescita” : Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica Gian Carlo Blangiardo in audizione oggi nelle commissioni Bilancio ha parlato in merito alla Nota di aggiornamento al Def. Ha segnalato una sostanziale persistenza dell'attuale fase di debolezza del ciclo economico collegata anche alla persistenza di elevati livelli di evasione fiscale.Continua a leggere

Coldiretti : un prodotto alimentare su 4 viene acquIstato dagli italiani in promozione : “Con un aumento su base annuale del 5,2% vola la spesa nei discount alimentari“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati sul commercio al dettaglio dell’Istat relativi ad agosto 2019 rispetto allo stesso mese dello scorso anno dalla quale si evidenzia peraltro “una sostanziale stagnazione delle vendite alimentari e non. La tendenza al contenimento della spesa è favorita dal fatto che – sottolinea la ...

Governo : Conte - Italia ha riacquIstato fiducia in Ue - ‘dote’ è calo spread : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Abbiamo riacquistato fiducia sul piano internazionale e in particolare in Europa. La prima prova di questo ritrovato prestigio è l’importante gabinetto assegnato all’Italia, degnamente ricoperto da una personalità di primissimo rilievo come Paolo Gentiloni. Il contributo dell’Italia può rinnovare e rivitalizzare l’Unione, e questo nuovo metodo produce già oggi importanti ...

UFO avvIstati su diverse città italiane - “dalla Sicilia al Veneto” [GALLERY] : “Una serie di avvistamenti ufo è stata resa pubblica, dal Centro Ufologico Mediterraneo (alias C.UFO.M.), che ha visto sorvolare i cieli italiani da non ben definiti oggetti volanti non identificati“: lo spiega lo stesso C.UFO.M. in una nota. “Gli eventi ufologici sono stati studiati ed analizzati approfonditamente dagli ufologi che hanno ammesso l’eventualità che si trattasse di ufo veri e propri. diverse sono le regioni ...