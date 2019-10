Censis | vecchio ricco | giovane povero

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 29 ottobre 2019) In 10 anni nel Paese gli over 65 hanno registrato una crescita di 1,8 milioni: un dato che colloca l’Italia sul podio Ue per presenza di longevi con il 22,8% di anziani, seguita da Grecia (21,9%), Portogallo (21,7%), Finlandia (21,6%) e Germania (21,5%). A fare il punto sulla “Silver economy” è il primo Rapporto-Tender Capital che certifica anche il dato negativo per i giovani under 35 di -1,5mln in 10 anni. “Preoccupante” anche il calo delle nascite che registra n vero e proprio crollo con il -23,7%.Una tendenza all’invecchiamento quella registrata in Italia che andrà avanti progressivamente. Le previsioni per il 2051 annunciano, si legge ancora nel rapporto, che dagli attuali 13,7 milioni di anziani, pari al 22,8% del totale della popolazione, si passerà a 19,6 milioni, per un’incidenza sul totale della popolazione ...

