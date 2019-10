Fonte : forzazzurri

(Di martedì 29 ottobre 2019): i giocatori erano attaccati allo stile di Sarri e Ancelotti ha dovuto gestirlo, senza smontarlo, ma migliorandolo A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro, Corriere dello Sport, per parlare del Napoli, di Ancelotti e di altro. Queste le sue parole: “Non siamo mai stati contro Ancelotti, in un clima di divisione in città – che vede dividere la platea napoletana in due – noi siamo con Ancelotti, cioè crediamo che i problemi ci, ma gli diamo il nostro supporto. I giocatori erano attaccati allo stile di Sarri e Ancelotti ha dovuto gestirlo, senza smontarlo, ma migliorandolo. Non è riuscito a vincere nulla, ma il 4-3-3 di Sarri aveva delle controindicazioni, Ancelotti ha rispettato questo schema inizialmente, poi ha cercato delle alternative. Della campagna acquisti non è responsabile Ancelotti, ...

Enzovit : Barbano: ”Ancelotti? 9 partite non sono abbastanza per dire che un allenatore ha fallito” - AzzurrissimoTwi : ?? L’OPINIONE. Barbano: “Ad Ancelotti do 7, sul mercato il Napoli un po’ squilibrato” - - juve_magazine : RT @calciomercato_m: CDS - Barbano: 'Bisogna dare fiducia ad Ancelotti' -