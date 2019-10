Zerocalcare allo Zac di Palermo | in mostra fino al 12 gennaio 2020

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) “In questaci sta un sacco di roba sui curdi e sulla Siria del nord, sul loro sistema di convivenza tra popoli e religioni diverse, di uguaglianza di genere. Tutte queste cose, insieme a migliaia di persone rischiano di essere spazzate via dall'aggressione dello stato turco e delle milizie jihadiste che lo appoggiano. Magari se uno lo tiene presente mentre scorre questi materiale, si rende conto di quello che stiamo lasciando accadere”. Questo uno dei leitmotiv dellaintitolata “scavare fossati · nutrire coccodrilli” del fumettista di Cortona, in provincia di Arezzo, Michele Rech, in arte, inaugurata lo scorso 26 ottobre e attivaal prossimo 12Spazio ZAC all'interno dei Cantieri Culturali della Zisa, a....

