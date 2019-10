Valerio Del Grosso | Non volevo uccidere Luca Sacchi | è stata colpa del rinculo

Luca Sacchi - il giudice : “Valerio Del Grosso ha sparato per uccidere. La fidanzata Anastasiya è stata aggredita con la mazza da baseball” : Valerio Del Grosso ha sparato per uccidere Luca Sacchi. Lo afferma il gip di Roma, Corrado Cappiello, nelle otto pagine di ordinanza con cui ha convalidato l’arresto del 21enne romano e del suo sodale, Paolo Pirino, accusati dell’omicidio del 24enne avvenuto mercoledì sera nel quartiere capitolino di Colli Albani. Si legge nel provvedimento che “Del Grosso ha spontaneamente dichiarato che la sua intenzione non era quella di uccidere”, tuttavia ...

La maestosità della madre di Valerio : La storia dell’assassinio di Luca Sacchi è su tutti i giornali. Un ragazzo di 24 anni ucciso da altri due ragazzi, a Roma, nel quartiere Appio Latino, mercoledì sera. Sembrerebbe per una questione di droga, ma la ricostruzione dei fatti ancora non è del tutto chiara. Per il suo omicidio sono stati arrestati in due: Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. Entrambi hanno 21 anni. Al loro arresto si è arrivati grazie alla denuncia della mamma di ...

Luca Sacchi - Valerio Del Grosso e le frasi sconclusionate dell'assassino : "Parlo bene l'italiano - so cucinare" : Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, entrambi accusati dell'omicidio di Luca Sacchi, durante l'interrogatorio si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Ma mentre gli investigatori gli facevano diverse domande, il 21enne accusato di aver premuto il grilletto contro il giovane rispondeva: "Siamo

Luca Sacchi - il killer Valerio Del Grosso confessa : "Non volevo ucciderlo - ma solo spaventarlo" : Valerio Del Grosso, in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo, racconta le dinamiche della sera dell'omicidio di Luca Sacchi. "volevo solo spaventarlo, non ucciderlo" ha subito messo le mani avanti. La versione data dal killer è stata confermata anche dalla sua fidanzata, che ha raccontat

Luca Sacchi - la fidanzata di Valerio Del Grosso : "Dopo averlo ucciso mi chiese di andare con lui in hotel" : Si aggrava sempre più la posizione di Valerio Del Grosso, il 21enne accusato di aver ucciso Luca Sacchi. "Il 23 ottobre scorso mi ha messaggiato chiedendomi di voler uscire insieme per una passeggiata. Alle 23.15 circa ho ricevuto uno squillo da parte sua che mi avvisava che era arrivato sotto casa

Omicidio Sacchi - fidanzata Del Grosso : “Valerio non voleva uccidere” : Nel fermo del pubblico ministero della Procura di Roma nei confronti dei due 21enni sospettati dell'Omicidio di Luca Sacchi si fa riferimento alle parole della fidanzata di Del Grosso che ha confidato forze dell'ordine:"Conosco Del Grosso da moltissimi anni ma l'amicizia negli ultimi tre giorni si è trasformata in una relazione. Nella giornata del 23 ottobre Valerio mi ha detto se volevo uscire per una passeggiata". Sempre secondo il racconto ...

Luca Sacchi - Valerio Del Grosso e l'inquietante verità : "Cosa ha fatto il giorno dopo l'uccisione" : Emergono nuovi dettagli su Valerio Del Grosso, il 21enne fermato per l'omicidio di Luca Sacchi. "Ieri lui è venuto a lavoro come ogni giorno poi verso ora di pranzo ha detto di non sentirsi bene ed è andato via" fa sapere la moglie del titolare della pasticceria a Casal Monaster dove il giovane lavo

Padre di un bimbo piccolo e aiuto pasticcere. Chi è Valerio Del Grosso - uno dei due fermati per il caso Sacchi : “Una famiglia perbene, tutte brave persone. La mamma, Giovanna, fa la casalinga e ha altri tre figli”. A raccontarlo è la moglie del titolare della pasticceria a Casal Monastero, dove lavorava come aiuto pasticcere Valerio Del Grosso, uno dei due fermati per l’omicidio di Luca Sacchi. Il ragazzo che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe esploso il colpo mortale.“Ieri lui è venuto a lavoro come ...

