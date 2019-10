Umbria | il Movimento 5 Stelle non esiste più | Luigi Di Maio ha ' ucciso' un partito

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Che inavrebbe vinto il centrodestra si sapeva. Era nell'aria e i sondaggi erano tutti concordi: Donatella Tesei sarebbe diventata la Presidente della Regione. Ma ciò che sorprende è la percentuale del M5S: è al 7%. Nelle ultime elezioni politiche nazionali (quelle del 2018) ildiDiinprese il 27%. Un calo del 20% in poco più di un anno e mezzo. E il caso umbro non è isolato. Basti pensare alla Sardegna, per esempio: qui nel 2018 il M5S prese addirittura il 42,5%. Il 24 febbraio 2018 si è votato per nominare il Presidente della Regione e il M5S prese meno del 10% di voti (mentre il candidato prese circa l'11%: era possibile il voto disgiunto). Un crollo quasi del 30%. E la tendenza in Italia è pressoché ovunque questa: basti pensare alle recenti elezioni europee, in cui ildiDiprese il 17% dei voti, quasi dimezzandoli rispetto al ...

Mov5Stelle : Il patto civico per l’Umbria lo abbiamo sempre considerato un laboratorio, ma l’esperimento non ha funzionato. Que… - you_trend : Il risultato del #M5S in #Umbria è stato deludente (7,4%) nonostante una distribuzione del voto non perfettamente o… - davidallegranti : In Umbria ha cercato una scorciatoia, alleandosi con i Cinque stelle, dando agibilità politica a un movimento in af… -