Foggia | donna di 53 anni uccisa a coltellate in casa Due giorni fa era stata minacciata

Foggia - una donna si 'offre' ai carabinieri per evitare una multa : arrestata e rilasciata : Un episodio alquanto singolare si è verificato qualche sera fa a Cerignola, nel Foggia no, dove una donna rumena di 33 anni, già nota alle Forze dell'Ordine, si è rivolta ai carabinieri con una proposta piuttosto insolita. La donna ha praticamente chiesto ai militari di avere con lei un rapporto, questo in modo da poter evitare una multa al conducente della vettura, che era senza patente. Gli stessi sono rimasti sbigottiti alla richiesta della ...

Foggia - donna trovata senza vita nella vasca : il fidanzato confessa l’omicidio : Ennesimo caso di femminicidio nelle scorse ore nel Foggiano. Una donna di 32 anni è stata uccisa in casa dal fidanzato che alcune ore dopo si è costituito alle forze di polizia confessando il delitto. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di giovedì 11 luglio nel popoloso comune di San Severo, in via Rodi. La vittima è la 32enne Roberta Perillo il cui corpo è stato trovato senza vita nella vasca da bagno del suo appartamento al secondo piano ...