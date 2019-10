Formula 1 oggi in tv | Gp Messico 2019 | orari Sky e Tv8 | dove vedere la gara

Formula 1 – Hamilton non si nasconde : “impossibile la pole position oggi - non potevo battere Verstappen” : Lewis Hamilton ammette le sue difficoltà in pista nel Gp del Messico: il pilota Mercedes sentiva di avere poche possibilità di fare la pole position Qualifiche del Gp del Messico piuttosto anonima per Lewis Hamilton. Il pilota Mercedes ha chiuso al quarto posto, alle spalle di Max Verstappen (pole position) e delle due Ferrari di Leclerc e Vettel. Nonostante abbia dovuto lasciar andare l’ultimo giro, alzando il piede ...

Tifone Hagibis - Giappone trema : due morti. Formula 1 - oggi autodromo chiuso ma si corre : dal nostro inviato TOKYO Balla a lungo, più di 20 secondi, e scricchiola la casa a due piani di legno e mattoni, pareti spesse non più di 10 centimetri, a Tokyo nord. Poi torna...

Tifone Hagibis - Giappone trema : due morti. Formula 1 - oggi autodromo chiuso ma si corre : dal nostro inviato TOKYO Balla a lungo, più di 20 secondi, e scricchiola la casa a due piani di legno e mattoni, pareti spesse non più di 10 centimetri, a Tokyo nord. Poi torna...

Formula 1 – Suzuka graziata dal Tifone Hagibis? Pioggia e forte vento in pista [VIDEO] : Il Tifone Hagibis ha graziato il circuito di Suzuka? Forti venti e Pioggia sulla pista giapponese Giornata senza attività in pista a Suzuka: gli organizzatori del Gp del Giappone hanno deciso di sospendere tutto, annullando le Fp3 e posticipando a stanotte le qualifiche, a poche ore dalla gara, a causa del Tifone Hagibis, che sta devastando il Giappone. Nessuna pesante conseguenza a Suzuka, dove il Tifone si è solo avvicinato, con forti ...

Come aprire un Bed and Breakfast - Formula di soggiorno graditissima tra i turisti : Dove alloggiare quando si va in vacanza? Bed and Breakfast è la risposta che va per la maggiore. I vacanzieri

Formula 1 – Hamilton fa la danza della pioggia : “perdiamo 8 decimi dalla Ferrari - spero che la pista sia bagnata” : Lewis Hamilton chiude al quarto posto le FP2 di Sochi: il pilota Mercedes è consapevole della difficoltà nel competere con la Ferrari sul rettilineo e spera in un tracciato bagnato dalla pioggia Lewis Hamilton chiude al quarto posto le FP2 di Sochi, alle spalle del duo di testa Verstappen-Leclerc, nonchè del compagno di squadra Bottas. Dietro di lui Vettel ha tutta l’aria di poter migliorare il proprio tempo. Un weekend che dunque si ...

Formula 1 – Mercedes - Toto Wolff spera nella pioggia : “le Ferrari ci mangeranno se…” : Toto Wolff spera nella pioggia per il weekend di Sochi: il team principal Mercedes chiede un aiutino al meteo per poter mettere nel sacco le Ferrari Da tre gare consecutive la Mercedes non piazza una monoposto sul gradino più alto del podio, a Singapore addirittura Hamilton e Bottas sul podio non ci sono nemmeno saliti. Un momento di appannamento che può capitare ad ogni scuderia, ma che se capita ai campioni in carica, ...

La regina Elisabetta che insegna le buone maniere a un campione di Formula 1 è la cosa più divertente che leggerai oggi : Lewis Hamilton ha raccontato la sua gaffe The post La regina Elisabetta che insegna le buone maniere a un campione di Formula 1 è la cosa più divertente che leggerai oggi appeared first on News Mtv Italia.

Formula 2 - celebrati oggi in Francia i funerali di Anthoine Hubert : presente anche Charles Leclerc [GALLERY] : Il pilota della Ferrari ha voluto presenziare ai funerali dell’amico scomparso a Spa, insieme a lui anche Pierre Gasly Si sono tenute nella giornata di oggi i funerali di Anthoine Hubert, il pilota di Formula 2 scomparso dieci giorni fa a Spa, durante Gara-1 del Gp del Belgio. La cerimonia funebre si è tenuta a Chartres, nella cattedrale di Notre Dame della città francese, alla presenza di numerose personalità del motorsport. Oltre ...

Fiat e Lancia appoggiano una nuova proposta innovativa : la Formula “Zero+Zero” che azzera tutte le ansie : Una proposta innovativa per i due marchi del gruppo FCA: con “Zero+Zero” il cliente potrà scegliere tra i modelli della gamma Fiat e Lancia Ypsilon con Zero anticipo, Zero interessi e una durata sino a 72 mesi Il ritorno dalle vacanze è sempre un momento difficile ma con Fiat e Lancia lo sarà meno. Infatti, per tutto il mese di settembre, sull’intera gamma dei due marchi sarà disponibile la nuova formula ...

Formula 1 - la resa di Hamilton : “oggi non potevo davvero farci nulla - Ferrari troppo veloce in rettilineo” : Il pilota della Mercedes ha ammesso la superiorità mostrata in rettilineo dalla Ferrari a Monza, sottolineando di non aver potuto far nulla per superarla Lewis Hamilton non usa mezze misure per spiegare il Gran Premio di Monza, ammettendo di non aver potuto far nulla al cospetto della velocità della Ferrari di Charles Leclerc. Lapresse troppo ampio il divario in rettilineo per poter superare il monegasco, così Hamilton si è accontentato ...

Formula 1 – Terminate le FP1 a Monza : la pioggia condiziona il lavoro in pista - Leclerc detta subito il ritmo [TEMPI] : Il monegasco della Ferrari conferma il suo stato di grazia, chiudendo al primo posto una sessione condizionata dalla pioggia. Sorridono le McLaren, Vettel solo ottavo Charles Leclerc dimostra ancora una volta il suo grandissimo stato di forma, chiudendo al comando la prima sessione di prove libere del Gp di Monza. Photo4/LaPresse Il monegasco piazza un ottimo 1:27.905, precedendo le due McLaren di Sainz e Norris. Un’altra prova di ...

Formula 2 – Tutto fermo a Spa dopo la morte di Hubert : oggi non si corre - gara annullata : gara annullata a Spa: i giovani della Formula 2 non scenderanno in pista oggi pomeriggio dopo la tragica morte di Hubert La tragica scomparsa di Anthoine Hubert a causa del terribile incedente in gara-1 di Formula 2 ieri a Spa ha scosso Tutto il mondo del motorsport. Per il 22enne francese l’impatto all’uscita dell’Eau Rouge è stato troppo violento e non c’è stato nulla da fare per salvarlo. La FIA ha deciso già ...