Curdi,ucciso braccio destro al Baghdadi

Nello stesso giorno della fine del "califfo" Al, in un secondo raid nel nord della Siria è statoil suoe portavoce Isis, Abu Hassan Al-Muhajir. Lo hanno reso noto fonti delle forze democratiche siriane, a prevalenza curda. In precedenza il loro comandante, Mazloum Abdi, aveva riferito su twitter che "Al-Muhajir era stato preso di mira nel villaggio di Ain al-Baydah, vicino a Jarablus, in un'operazione coordinata tra l'intelligence Fds e l'esercito americano".(Di domenica 27 ottobre 2019)