Bologna riparte con Palacio-Bani | Samp in crisi

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 27 ottobre 2019) Ladellacontinua, l'inversione di rotta auspicata con l'arrivo di Ranieri e dal pari con la Roma si ferma subito: a. La squadra di Sinisa Mihajlovic non vinceva da meta' settembre, in casa del Brescia, e' tornata oggi al successo con un 2-1. La, ultima in classifica, cade sotto i colpi die la rete di Gabbiadini vale solo l'illusione di un pareggio, con la complicita' di una palla persa banalmente da Orsolini e capitalizzata dall'ex di turno. Nel lunch match della nona giornata, si affrontano due squadre che hanno bisogno dei tre punti, ma a prevalere e' la paura di perdere. Almeno nel primo tempo, che termina 0-0 senza spettacolo ed emozioni. Mihajlovic pilota ildalla camera di ospedale, incassa il sostegno dei tifosidoriani (per il tecnico serbo lo striscione 'Gli uomini vincenti trovano sempre una strada, avanti Sinisa') e ritocca ...

