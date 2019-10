Uomo bloccato in auto salvato miracolosamente#cms Salvataggio avvenuto questo sabato di un uomo rimasto ...

Clio Zammatteo annuncia la seconda gravidanza : “Nel 2020 - Grace sarà una Big Sister” : Una nuova gravidanza per Clio Make Up. La amata truccatrice Clio Zammatteo annuncia l’arrivo di un nuovo bebè per il 2020 in un video con tutta la famiglia: “Nel 2020, Grace sarà una Big Sister”. Grande entusiasmo tra i fan della truccatrice diventata famosa per i tutorial su YouTube, tra auguri e felicitazioni per questa splendida notizia. La seconda gravidanza di Clio Zammatteo Clio Zammatteo, webstar ...

Vieni Da Me - Simona Izzo : “Ho mille euro al mese di pensione. Se Venditti - invece di dedicarmi canzoni mi avesse dato i diritti d’autore sarei ricca anch’io” : “Io ho mille euro al mese di pensione, se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1200 e non farei nulla. Ho partecipato al Grande Fratello Vip per pagare la scuola privata ai miei nipoti”. Parole di Simona Izzo che, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me ha raccontato della sua situazione economica. La conduttrice l’ha “messa in guardia”: “Se dici che hai partecipato al Gf Vip perché una regista famosa come te ...

Maestra denuncia caso di alunna maltrattata - preside la sospende : Si è accorta che una sua alunna aveva dei lividi sulle gambe, oltre a manifestare comportamenti sospetti come frequenti pianti in classe. Così la Maestra, che insegna in una scuola elementare della provincia di Pavia, prima ha segnalato il caso alla dirigente dell’istituto e poi ha deciso autonomamente di rivolgersi alle forze dell’ordine. A quel punto la preside ha sospeso per un giorno (non retribuito) la Maestra, per ...

Che Tempo Che Fa e Che Tempo Che Farà - gli ospiti di domenica 27 ottobre 2019 : domenica 27 ottobre 2019, alle ore 21.00, nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, talk show che chiude il palinsesto settimanale di Rai 2. A precedere la prima serata, il consueto salotto di Che Tempo Che Farà, coordinato dal conduttore insieme al Mago Forest, dalle 19.40.Tanti gli ospiti che si avvicenderanno al tavolo, tra cui Sua Eminenza Cardinale Matteo Zuppi, nominato da Papa Francesco nel Concistoro del 5 ottobre, ...

Migranti - Open Arms soccorre 43 persone alla deriva : “Attendiamo ancora di istruzioni da Malta” : "Nessuna delle autorità informate ha confermato di assumersi la responsabilità di soccorrere l'imbarcazione in difficoltà ancora una volta ci troviamo di fronte a comportamenti di non assistenza e ritardi nella zona Sar di Malta. Ogni secondo in mare può essere fatale quando si tratta di un'imbarcazione in legno sovraccarica", ha scritto Alarm Phone alla notizia di un'imbarcazione in difficoltà, poi localizzata e soccorsa da Open Arms. L'Ong ...

Chi è Abu Bakr al-Baghdadi - il terrorista più ricercato del mondo : Abu Bakr al-Baghdadi, capo dell'Isis, si sarebbe tolto la vita facendosi saltare in aria poco prima di essere catturato dalle truppe statunitensi nel nordovest della Siria. al-Baghdadi ha assunto il comando dello Stato Islamico nel 2014 ed è stato il responsabile di tutte le azioni militari compiute, compresi gli attentati in Europa.Continua a leggere

Sci Alpino - Gigante Soelden 2019 : dominio francese nella prima manche - Pinturault precede Faivre. Italiani nelle retrovie : Francia dominatrice nella prima manche del Gigante di apertura della Coppa del Mondo maschile di Soelden, che va finalmente in scena sotto uno splendido sole dopo due anni in cui non si è disputato per il maltempo. A comandare è uno dei favoriti della vigilia, Alexis Pinturault con 2 centesimi sul connazionale Mathieu Faivre, ormai ex fidanzato di Mikaela Shiffrin: i due transalpini hanno fatto la differenza sul ripidissimo muro centrale, con ...

LIVE Sci alpino - Gigante Soelden 2019 in DIRETTA : dominio francese con Pinturault e Faivre! Lontani gli azzurri. Alle 13.00 la seconda manche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.56: Niente da fare per Paris che è praticamente fuori dalla seconda manche con 2”52 di ritardo, 29mo. Vi terremo aggiornati sui risultati degli altri tre italiani in gara 10.54: Questa la classifica provvisoria dopo le prime 30 discese: Pinturault (Fra) 1’07”10 Faivre (Fra) +0”02 Odermatt (Sui) +0”33 Kranjec (Slo) +0”34 Read (Can) 0”45 10.52: Il trentesimo a scendere, l’elvetico ...

Sabato sera a Barcellona ci sono stati violenti scontri tra la polizia e i manifestanti indipendentisti : Sabato sera davanti al quartier generale della polizia di Barcellona, in via Laietana, c’è stata una manifestazione per l’indipendenza della Catalogna a cui hanno partecipato alcune migliaia di persone durante la quale i manifestanti si sono scontrati con i poliziotti.

Ferrari 488 - La GT3 Evo debutta al Mugello - VIDEO : A tre anni dal debutto della 488 GT3, la Ferrari ha svelato un nuovo aggiornamento della sportiva, battezzato Evo. La nuova variante della otto cilindri da competizione porta al debutto diverse novità di carattere tecnico: per rispettare tutti i regolamenti imposti dalla Fia in termini di efficienza aerodinamica e di potenza, gli ingegneri di Maranello hanno applicato alla 488 delle soluzioni innovative frutto dell'esperienza maturata nelle ...

Ascolti tv sabato 26 ottobre : Tu sì que vales inarrestabile (30%) - Ulisse cala : Ascolti tv 26 ottobre 2019, cosa è successo nella sfida della prima serata del sabato: boom per Tu sì que vales Gli Ascolti tv di sabato 26 ottobre 2019 incoronano vincitore della sfida del sabato sera Tu sì que vales! Canale 5 ha vinto a mani basse, possiamo dire, la sfida di ieri sera, ma […] L'articolo Ascolti tv sabato 26 ottobre: Tu sì que vales inarrestabile (30%), Ulisse cala proviene da Gossip e Tv.

Notte di fuoco a Pachino - 8 auto distrutte dalle fiamme FOTO : Notte di fuoco a Pachino. Vasto incendio ha distrutto 8 auto e danneggiato dieci abitazioni. E’ accaduto alle 4 tra via Nuova e via Pellegrino Rossi

Per Marelli il rigore per la Juve c’è. La domanda è : le scivolate nel calcio oggi sono vietate? : Riportiamo le indicazioni dell’ex arbitro Marelli a proposito dei due rigori assegnati ieri in Lecce-Juve. Diciamo due cose: avremmo vinto la nostra scommessa sul suo giudizio (ma questo è poco importante). Quel che è più rilevante, è il suo giudizio sul primo rigore. Per lui, è rigore, per lui non ha alcun rilievo che Petriccione tocchi il pallone. Soprattutto per lui chi entra così, non può poi meravigliarsi che gli venga fischiato ...

Anticipazioni U&D : Ida lamenta la poca passionalità di Riccardo - poi arriva il bacio : Come procedono le cose tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? A circa una settimana di distanza dalla seconda possibilità che la dama ha dato all'ex fidanzato, sembra che tutto vada a rilento. Le Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che è stata registrata ieri, sabato 26 ottobre, fanno sapere che la bresciana si è lamentata della scarsa passionalità del cavaliere: pare che lui si sia addormentato quasi subito quando erano a letto ...