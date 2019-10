Un uomo ha bisogno di un rene | è incredibile chi si presenta in ospedale per donarglielo

Fonte : baritalianews

(Di sabato 26 ottobre 2019) Una storiae bellissima nello stesso tempo che è davvero un gran piacere raccontare. Due uomini, uno bianco e l’altro nero Charlie Ball e Kenneth Walker avevano frequentato lo stesso liceo all’Archbishop Caroll Hig School a Washington da ragazzi non frequentandosi né conoscendosi in alcun modo e poi si erano diplomati nel 1969. Poi le loro strade si erano completamente divise e non si erano più rincontrati, infatti uno si era trasferito in Sudafrica e l’altro in California. Un giorno Walker si è ammalato e avevaurgentemente di un trapianto di, l’unica possibilità per continuare a vivere. Poiché non si riusciva a trovare un donatore compatibile, decise di fare un appello alla sua ex-scuola dicendo così: «È inconcepibile per me anche solo pensare a quello che vi sto scrivendo, sto cercando un possibile donatore per un». La scuola prese a cuore ...

RaiTre : «L'uomo è l'unico animale che arrossisce, ma è anche l'unico che ne ha bisogno» #MarkTwain #ThatsAmore - Storie d… - melissalamitica : @Stash_theKOLORS tu uomo gli somigli.. eh.. possibile che sei cosi diverso da te uomo due persone diverse quasi a d… - vodkelena : @SPRINVDAY 4 milioni per un appartamento manco fosse una casa ha bisogno di me questo uomo -