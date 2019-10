Sport | De Laurentiis non intende trattare la cessione di Fabian sotto i 180 milioni

De Siervo concorda con De Laurentiis : “Il calcio paga il 70% delle tasse anche per gli altri Sport” : L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha risposto a “Radio Punto Nuovo” alle dichiarazioni del presidente del Napoli De Laurentiis in merito che aveva detto “Noi manteniamo non solo la serie B e la serie C ma tutto lo sport italiano” e sulla necessità di separazione dei club di seria A dalla Figc «Dice tre cose vere: la prima è che il mondo del calcio italiano paga una grossa percentuale – circa 70% – delle tasse al ...

CorSport : De Laurentiis stringe un patto con Ancelotti e per la prima volta il pubblico è con lui : Con le sue parole il presidente ha stretto un patto con il tecnico, indicando la porta a chi non ci sta Il Napoli si riprende dopo settimane di “anoressico pallone e risultati costipati”, scrive Francesco Marolda sul Corriere dello Sport. La strada l’ha indicata il presidente Aurelio De Laurentiis con le parole pronunciate in settimana. “Se il campo non fa scorgere ancora bella e chiara la mano dell’allenatore, di sicuro non nasconde quella del ...

Cecchi su De Laurentiis : ”In questi anni ha fatto di tutto per distruggere tutto quello che aveva fatto a livello Sportivo” : Cecchi a De Laurentiis: Anche se sei il padrone, non puoi dire quello che vuoi Stefano Cecchi ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva durante il “Microfono Aperto”. Tra le varie domande, Cecchi ha risposto anche sulle parole che De Laurentiis, presidente del Napoli, su Mertens e Callejon. Queste le sue parole: SULLE PAROLE DI DE Laurentiis SU MERTENS E CALLEJON: “Guardando da lontano la vicenda De ...

TuttoSport : De Laurentiis parlerà alla squadra domani per riportare il Napoli al top : De Laurentiis è pronto a parlare con la squadra per dargli una scossa, è quanto riporta oggi Tuttosport. Il quotidiano torinese scrive che il presidente sarà a Castel Volturno domani sera per chiedere a tutti i calciatori di superare il momento negativo e abbandonare i personalismi per trascinare insieme la squadra “Il presidente De Laurentiis, Ancelotti e il popolo partenopeo attendono il riscatto di quelli che finora non hanno reso al ...

TuttoSport : De Laurentiis è sempre stato perplesso su Lozano : Il Napoli non segna, non convince e soprattutto non vince. Uno degli attaccanti che in questo momento sembra essere venuto meno è Hirving Lozano, l’acquisto più caro della storia del Napoli. Il messicano è stato voluto fortemente da Carlo Ancelotti, scrive Tuttosport. Ma il presidente De Laurentiis non è mai stato convinto, anzi, ha manifestato più volte la sua perplessità. Le motivazioni? Lozano è un esterno e nel Napoli ce ne sono ...

CorSport : De Laurentiis vuole trattenere Mertens e Callejon. Si cerca un’intesa : De Laurentiis ha ammesso pubblicamente di amare Mertens e Callejon e di volerli tenere a Castel Volturno. Ma i contratti di entrambi sono in scadenza e c’è il rischio che possa arrivare un pretendente a strapparli al Napoli a parametro zero. Ecco perché, scrive il Corriere dello Sport, le parti sono al lavoro per cercare un’intesa: “se ne parla, eccome, e si confrontano le posizioni e gli interessi, che ovviamente sono differenti” L'articolo ...

CorSport : De Laurentiis e Zhang si contendono un posto all’Eca : Aurelio De Laurentiie s Zhang a confronto. I due presidenti, del Napoli e dell’Inter, si sfideranno domani nell’elezione del nuovo Executive Board dell’Eca. Entrambi, infatti, sono in corsa per il posto riservato alle squadre italiane nel cda dell’Eca, la cui assemblea si apre oggi. In realtà, scrive il Corriere dello Sport, anche se sono orientati tutti e due a presentare la propria candidatura, non è da escludersi la ...