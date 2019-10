Sparatoria a Trieste | Alejandro Meran dà in escandescenze in carcere

Sparatoria Trieste - il cordoglio ai funerali dei due agenti uccisi : Fonte foto: Fausto BiloslavoSparatoria Trieste, il cordoglio ai funerali dei due agenti uccisi 1Sezione: Cronache Tag: agenti uccisi In tanti hanno onorato la memoria degli agenti di polizia Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi il 4 ottobre in questura per mano di Alejandro Augusto Stephan Meran (Foto di Fausto Biloslavo) ...

Sparatoria Trieste - i precedenti del killer : “Meran è stato in carcere a Santo Domingo” : Sarebbero tre le inchieste aperte nei confronti di Alejandro Augusto Stephan Meran nel suo Paese d'origine. A Santo Domingo, secondo fonti de La Stampa, avrebbe scontato una condanna in carcere per traffico di sostanze stupefacenti. In Italia però che l’uomo ha ucciso i poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta risultava incensurato.Continua a leggere

Sparatoria Trieste - commenti choc su Facebook : “Sbirri di mer**. Ne muoiano altri”. : La denuncia di Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato autonomo di polizia: "Anche a fronte di una così immane tragedia, non si placa l'odio nei confronti delle forze dell'ordine". Già sono quattro le querele presentate: l'ultima nei confronti di un'"infermiera di Mazzarino" che sul proprio profilo ha scritto: "Chi se ne frega degli sbirri morti. Morissero tutti nello stesso giorno, io festeggerei"Continua a leggere

Sparatoria Trieste - mercoledì 16 ottobre i funerali dei poliziotti uccisi : Martedì 15 ottobre dalle ore 17.00 presso il famedio della Questura di Trieste sarà allestita la camera ardente per l'ultimo saluto a Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due poliziotti uccisi nella Sparatoria di Trieste. Il giorno successivo, mercoledì 16 ottobre, il vescovo di Trieste celebrerà i funerali.Continua a leggere

Sparatoria Trieste - Alejandro Meran “legge la Bibbia” in carcere. L’avvocato : “Va curato” : "Leggo la Bibbia, amo mia madre tantissimo”, così Alejandro Stephan Meran si è rivolto al suo avvocato, Francesco Zacheo, che questa mattina lo ha incontrato nel carcere di Trieste. Per L’avvocato, il giovane che ha ucciso due poliziotti a Trieste, è "confuso, in agitazione". Sabato le autopsie di Rotta e Demenego.Continua a leggere

Sparatoria Trieste - prossima settimana i funerali di Demenego e Rotta : Potrebbero essere celebrati la prossima settimana i funerali di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti uccisi nella Sparatoria di venerdì scorso nella Questura di Trieste. Domani pomeriggio l'anatomopatologo verrà incaricato dalla Procura di compiere approfonditi esami autoptici, per completare i quali sarebbero necessari, secondo quanto si è appreso, anche più giorni. Sarebbe quindi inevitabile che le esequie slittino fino alla ...

Agenti uccisi a Trieste - la polizia diffonde il video della Sparatoria : In queste ultime ore è stato diffuso il video che immortala la terribile sparatoria avvenuta venerdì 4 ottobre all'interno della Questura di Trieste, nella quale hanno perso la vita due Agenti della polizia di Stato, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. La scena è stata interamente ripresa dalle telecamere della Questura stessa, posizionate sia all'interno sia nell'atrio esterno dell'edificio. Le immagini della sparatoria nella Questura di ...

Sparatoria Trieste - gli spari e il tentativo di fuga di Alejandro Meran : i video diffusi dalla polizia : La questura di Trieste ha diffuso il video, registrato dalle telecamere di sorveglianza sia nell’atrio e all’esterno dell’edificio, hanno ripreso la Sparatoria avvenuta venerdì che è costata la vita ai due poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. Nelle immagini si vede parte della conflitto a fuoco e il tentativo di fuga dell’assassino, Alejandro Stephan Meran. Secondo il questore durante la Sparatoria si è ...