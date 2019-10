Sebastian Vettel F1 | GP Messico 2019 | “Ho commesso un errore | volevo essere più avanti

Fonte : oasport

(Di sabato 26 ottobre 2019)ha conquistato il terzo posto nelle qualifiche del GP del, tappa del Mondiale F1 che va in scena nella Capitale sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Il tedesco si è dovuto accontentare della seconda fila alle spalle di Max Verstappen e Charles Leclerc ma il pilota della Ferrari ha tutte le carte in regola per lottare per la vittoria nella gara di domani. Il quattro volte Campione del Mondo ha analizzato la sua prova nelle consuete dichiarazioni post qualifiche: “Hounnel primo tentativo, ero fiducioso di migliorare nel secondo ma purtroppo c’è stata la bandiera gialla. La macchina è buona, mi sarebbe piaciuto restare più dma sono fiducioso perché sono stato veloce. Spero in una buona partenza, sarà una gara lunga anche per i freni e per il consumo, e anche per le gomme perché i primi sei piloti partiranno con la ...

sportface2016 : Le parole di Sebastian #Vettel dopo le qualifiche al #MexicoGP - KateStudge : RT @forzaseb596: Sebastian stava lottando per la pole e per rispetto di Valtteri Bottas, ha rallentato. Prima della competizione c'è la si… - sofi394 : Nella F1 c'è una costante: Sebastian Vettel la prende sempre in quel posto li #MexicoGP #GioviNachosGp -