“Il Cile si è svegliato!” Oltre un milione in piazza Pinera | Messaggio

Fernando Alonso riapre alle F1 : “Il ritorno non è impossibile - posso divertirmi. La Dakar? La sfida più difficile” : Fernando Alonso apre a un possibile ritorno in Formula Uno! Lo spagnolo aveva chiuso le porte alla massima categoria automobilistica ma in un’intervista concessa a GQ si è soffermato su un suo clamoroso rientro nel Circus. L’asturiano è sembrato molto ottimista in merito: “Non vedo impossibile il mio ritorno in F.1. So che ogni anno che passa il mio ritorno sarà più difficile, perché comincio ad avere un’età ma non vedo ...