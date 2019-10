Fonte : optimaitalia

(Di sabato 26 ottobre 2019) Arrivano alcune informazioni importanti che per forza di cose dobbiamo prendere in esame26a proposito del10, considerando il fatto che il produttore coreano pare aver deciso di sospendere la diffusione del programmaimpostato sull'aggiornamento10. Dopo i riscontri incoraggianti che abbiamo avuto modo di condividere sulle nostre pagine nella giornata di ieri, infatti, tocca analizzare in modo più dettagliato lemosse aziendali. In particolare, esattamente come avvenuto a metàcon ilS10, dopo un'iniziale distribuzione dell'upgrade in versione, la scelta è stata quella di mettere tutto in standby. Sulla carta, dunque, una sospensione bella e buona, che non a caso ha indotto diversi utenti a pensare che dietro queste novità ci potessero essere dei malfunzionamenti. In realtà, la tesi postata avanti da ...

GioPao9 : Brusco stop per la beta Android 10 sul #SamsungGalaxyNote10: le ultime oggi 26 ottobre - OptiMagazine : Brusco stop per la beta Android 10 sul Samsung Galaxy Note 10: le ultime oggi 26 ottobre - facciamocifurbi : Grazie a @matteosalvinimi il business dell'immigrazione ha avuto un brusco STOP... #Soros è incazzato e i suoi sgua… -