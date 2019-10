U&D | Luigi e Irene | la rottura dovuta a differenze caratteriali

Luigi Mastroianni - ex U&D - sulle voci di crisi con la Capuano : 'Saprete - ma rispettateci' : Cosa sta succedendo tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano? Da settimane, in rete si rincorrono voci su una presunta crisi in corso tra i due ex di Uomini e Donne, e nessuno di loro fa nulla per smentirle. Il siciliano, anziché rasserenare i fan della coppia, ha scritto un commento su Instagram che sembra confermare il momento no che si dice stia vivendo con la fidanzata. Dov'è la verità? Luigi allarma i fan: 'Al momento giusto saprete ...

Luigi Mastroianni e Mara Fasone - ex U&D - avvistati nello stesso locale a Catania (RUMORS) : La probabile crisi in atto tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano continua ad incuriosire i telespettatori di Uomini e Donne a circa sette mesi dall'inizio della loro relazione. Da settimane, infatti, la coppia non si mostra più insieme sui social network, evitando anche di commentare i rispettivi post. Inoltre, mentre il 23enne siciliano si è concesso una vacanza in Brasile con gli amici, la giovane romana è rimasta in Italia, dedicandosi a ...