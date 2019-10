Ucciso a 24 anni per avere difeso la fidanzata da una rapina

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Lo hannosparandogli un proiettile alle spalle, colpendogli la nuca. È morto così, a 24, Luca Sacchi, istruttore di palestra e appassionato di moto e ju jitsu, mentre difendeva lada una, in zona Appio Latino, a Roma. Lei, Anastasiya Kylemnyk, intorno alle 23,20, si stava dirigendo al pub John Cabot, in via Franco Bartoloni, insieme al fidanzato e ad un amico, per la partita di Champions League trasmessa in televisione. Due persone, con l’accento romano, dopo aver parcheggiato in via Mommsen in doppia fila, strattonano e bloccano Anastasiya, intimandole: «Dacce la borsa», poi le danno una botta in testa. Lei cede, stordita dal colpo, e molla la borsa. Ma Luca interviene e li affronta: sferra un pugno a uno dei due, ma l’altro estrae una pistola e lo colpisce. Punta alla nuca: il colpo attraversa la testa di Luca, percorre altri nove metri, fino alla vetrina ...

matteosalvinimi : #Salvini: una preghiera e un pensiero per LUCA, il ragazzo ucciso a 25 anni per aver DIFESO la sua ragazza da una r… - virginiaraggi : Profondo dolore per la morte di Luca, il ragazzo di 24 anni ucciso per una rapina. Questi criminali vanno arrestati… - PaolaTavernaM5S : #LucaSacchi aveva 25 anni. Ha provato a difendere la sua fidanzata da un tentativo di rapina ed è stato ucciso a Ro… -