Spoiler U&D | doppia segnalazione su Raselli | effusioni tra Alessandro e Veronica

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) È una puntata del Trono Classico molto movimentata quella che è stata registrata ieri, giovedì 24 ottobre. Le anticipazioni che circolano sul web, fanno sapere che Giulioè stato accusato di essere già stato in contatto con due sue corteggiatrici.Zarino, intanto, ha sorpresoin esterna e durante la settimana, facendole recapitare un romantico pensiero dalla redazione. Giulio nei guai: Giovanna elo mettono in dubbio Problemi in vista per Giulioa Uomini e Donne? Leggendo le anticipazioni della puntata che è stata registrata ieri pomeriggio, sembra proprio che il tronista debba dare più di una spiegazione al pubblico. Giovanna, per esempio, ha riportato una stranezza che ha riscontrato su Instagram: la persona che corteggia, infatti, segue da tempo Giulia, una ragazza con la quale sembra andare molto d'accordo in esterna. La giovane, ...

fueledbyvaporub : RT @mikaelahyakuwu: spoiler here u are - - - - - - - - - - Loro due che urlano e piangono sono io - BlackPaw__ : SPOILER HERE U ARE CH.98 • • • • • • • • FINALMENTE Una gioia che aspettavo da un sacco! #Hereuare - mikaelahyakuwu : spoiler here u are - - - - - - - - - - Loro due che urlano e piangono sono io -