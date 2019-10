Sarri | ' In questo momento Dybala è in grado di darci prestazioni di alto livello'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Archiviata la vittoria in rimonta con la Lokomotiv Mosca, la Juventus domani sarà impegnata nella sfida di campionato in trasferta contro il Lecce. Come da rituale Maurizioha tenuto la conferenza di vigilia, prima di partire insieme alla squadra alla volta del Salento. L’ex tecnico del Napoli fino anon ha operato molto turn over, questa volta però dopo aver valutato la condizione dei giocatori potrebbe cambiare qualche interprete. Per quanto riguarda il fronte infortunati, il tecnico ha assicurato che Mattia De Sciglio da un paio di giorni sta lavorando insieme al gruppo, ma essendo ai box dal 31 agosto avrà bisogno ancora di qualche giorno prima di prendere parte ad una gara. Douglas Costa, invece nonostante l’ultimo esame ecografico abbia dato esiti confortanti, non è rientrato in gruppo perché manca il visto dello staff medico, segno che non ci sono le ...

