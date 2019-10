Il Regno Unito andrà a elezioni anticipate per la seconda volta in due anni?

Fonte : wired

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Da sinistra, il leader laburista Jeremy Corbyn e il primo ministro conservatore Boris Johnson (foto: Kirsty Wigglesworth – WPA Pool / Getty Images) Giovedì 24 ottobre il premier delBoris Johnson ha scritto una lettera al leader laburista Jeremy Corbyn per informarlo che è disposto a prorogare la Brexit, ma vuole convocare. Se BoJo – come è soprannominato – riuscisse nel suo piano, ilandrebbe alle urne per lanel giro di due. L’ultima risale all’8 giugno del 2017: un giorno che i Conservatori ricordano come una sconfitta, dato che ha segnato un netto passo indietro rispetto ai sondaggi, e ha portato all’attuale governo di minoranza supportato dal partito nordirlandese del Dup. Da allora i Tory hanno perso la maggioranza in parlamento. Johnson, che in questi ultimi mesi ha giurato e spergiurato che il ...

