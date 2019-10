I resti del dittatore spagnolo Francisco Franco sono stati spostati | infine

Oggi verranno spostati i resti del dittatore spagnolo Francisco Franco : Oggi in Spagna i resti del dittatore Francisco Franco verranno spostati, come deciso tempo fa dal governo e confermato dalla Corte Suprema, andando contro il ricorso portato avanti dalla famiglia del dittatore. I resti verranno trasferiti via elicottero dalla Valle de los

Vittoria - il pentito torna in Sicilia e riorganizza il clan. Blitz - 15 arresti. Le mani dei boss sul business della plastica : In manette Claudio Carbonaro, collaboratore di giustizia dal 1992, si era accusato di 60 omicidi, facendo arrestare numerose persone. Diceva: "Lo Stato mi aiuti, sono povero". In realtà, era al centro di nuovi affari di mafia

Bio-on - terremoto sulla startup della bioplastica : arresti e sequestri : Lo stabilimento di Bio-on a Bologna (foto: Bio-on) Un terremoto si è abbattuto su Bio-on, la startup bolognese della bioplastica. Con l’accusa di “false comunicazioni sociali delle società quotate e manipolazione di mercato” la Guardia di finanza ha fatto scattare misure cautelari per tre uomini di spicco della società emiliana, quotata al listino Aim di Borsa italiana (per le piccole imprese). L’operazione Plastic Bubbles, guidata ...

Scacco ai signori del contrabbando : 12 arresti - in 4 avevano il Reddito : Oltre 50 militari della Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica, stanno eseguendo 12 ordinanze di custodia cautelare personale (nove in carcere, quattro...

Salerno - compravendita di sentenze : 7 arresti per corruzione in atti giudiziari. Tra loro Casimiro Lieto - autore de ‘La Prova del Cuoco’ : C’è anche il professionista irpino Casimiro Lieto, uno degli autori Rai de ‘La Prova del Cuoco’, tra i sette arrestati dell’inchiesta della Procura di Salerno sulla compravendita delle sentenze tributarie. L’accusa è corruzione in atti giudiziari. Secondo le indagini della Finanza, coordinate dal procuratore aggiunto Luigi Alberto Cannavale, Lieto avrebbe promesso un posto di lavoro al figlio di Fernando Spanò, presidente della quarta sezione ...

L'assurdo furto della Biga da 1 - 5 milioni di euro - portata via dal cimitero in elicottero : 17 arresti : Individuati gli autori del colpo messo a segno nel cimitero monumentale di Catania il 17 giugno del 2017

Capitano Ultimo - boom della petizione per restituirgli la scorta : Gianni Carotenuto Circa 30mila persone hanno firmato la petizione che chiede di restituire la scorta a Sergio De Caprio alias Capitano Ultimo, il Carabiniere che ha combattuto per una vita Cosa Nostra. "L' Arma riveda subito questa vergognosa decisione" Quella che a inizio ottobre sembrava solo una minaccia ("La mafia non c'è più, è stata un gioco"), il 16 ottobre è diventata realtà: l'Arma dei Carabinieri ha ufficialmente revocato ...

Catania - il business delle buche “d’oro”. Lavori Anas pagati e mai eseguiti - 8 arresti : Nel giro di mazzette coinvolti funzionari e imprenditori. Ecco perché le strade siciliane continuano ad essere dissestate

Sgominata banda di rapine in banca della Lombardia : 9 arresti : Sgominata una cricca di rapinatori in banca. Questa mattina, i Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Lodi hanno fermato ben 9 malviventi responsabili di una lunga sequenza colpi in banca tra l'ottobre del 2018 e gennaio del 2019 in disparate province della Lombardia Rosa Scognamiglio Sgominata una cricca di rapinatori in banca. Questa mattina, i Carabinieri del nucleo investigativo del comando ...

Brindisi - delitto Giampiero Carvone : ci sono altri arresti : La Squadra Mobile di Brindisi sta chiudendo il cerchio intorno all'autore, o agli autori, dell'omicidio di Giampiero Carvone, il 19enne brutalmente assassinato la notte tra il 9 e il 10 settembre scorsi. Come si ricorderà, il ragazzo fu colpito alle spalle da un soggetto non ancora identificato, il quale avrebbe sparato ben tre colpi d'arma da fuoco, precisamente con una pistola: uno di questi colpì Giampiero alla nuca. La vittima cadde a terra ...

Alitalia - nuovo prestito dello Stato inserito nel dl fiscale : 350 milioni di euro per metterla in sicurezza dopo il settimo rinvio della vendita : Il prestito ponte per Alitalia arriva con il decreto fiscale. Contrariamente a quanto dichiarato solo una settimana fa dal ministro per lo sviluppo economico, Stefano Patuanelli, il governo destinerà altri 350 milioni all’ex compagnia di bandiera. Almeno questa è la cifra che al momento appare all’articolo 52 nella bozza di decreto fiscale. Nonostante le smentite di Patuanelli, il governo è intervenuto per mettere in sicurezza la ...

Maxifrode nel settore delle auto di lusso - 23 arresti in Italia : Maxifrode auto di lusso. E' di 23 arresti (13 in carcere e 10 ai domiciliari) e 21 società sequestrate in tutta Italia

Catalogna : 80 feriti negli scontri della notte - 33 arresti : Nella notte gli sc0ntri la più violenti da quando sono cominciate le proteste per i leader separatisti condannati

Sì al prestito dell’Uomo vitruviano di Leonardo : il disegno può andare in Francia : Il Tribunale amministrativo del Veneto ha respinto il ricorso di Italia nostra contro il prestito delle opere di Leonardo, tra cui l'Uomo vitruviano, a Parigi. Lo ha stabilito la seconda sezione del Tar. Per i giudici il ricorso dell'associazione "non presenta sufficienti elementi di fondatezza".Continua a leggere