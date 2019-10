Formula 1 – Leclerc sincero in Messico | “non è andata come ci aspettavamo”

Formula 1 – Testacoda per Leclerc : finale infuocato per il monegasco in Messico [VIDEO] : Testacoda per Leclerc nel finale delle Fp2 in Messico: il monegasco regala forti emozioni in pista E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp del Messico: nelle Fp2 è stato Sebastian Vettel il più veloce, seguito da Verstappen e Leclerc. finale scoppiettante per il monegasco della Ferrari che è stato protagonista di un Testacoda: Leclerc ha perso il controllo della sua monoposto, girandosi in pista per poi proseguire il ...

Formula 1 – Terminate le FP1 in Messico : Hamilton firma il miglior tempo - ma Leclerc fa paura [TEMPI] : Il pilota della Mercedes fa segnare il miglior tempo nelle FP1 con la gomma più prestazionale, ma il monegasco chiude ad un decimo con le gialle: Vettel solo sesto Lewis Hamilton è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere in Messico, il pilota della Mercedes ferma il crono sull’1:17.327, precedendo di poco più di un decimo la Ferrari di Charles Leclerc. Lapresse Un tempo che fa paura quello del monegasco, fatto ...

Formula 1 – Il mito di Hamilton e il duello con Vettel - Leclerc svela : “Lewis speciale! Stesso status di Seb nel 2020? Dico…” : Dal duello con la Mercedes alla stima verso Hamilton, passando per il confronto con Vettel e i miglioramenti della Ferrari: Leclerc parla a 360° gradi alla vigilia del Gp del Messico Lewis Hamilton può centrare il match ball che gli consegnerà il titolo di campione di F1 2019, la Ferrari cercherà di ‘ritardate’ la sua festa. Si apre con questo scenario il Gp del Messico 2019. Alla vigilia delle prove libere del venerdì, Charles ...

Formula 1 - Leclerc severo con se stesso : “i miei errori sono importanti per crescere. Hamilton? Non sono vegano - ma…” : Il pilota monegasco ha parlato a margine di un evento organizzato dalla Shell, esprimendo il proprio punto di vista sulla stagione e sulla battaglia ambientale portata avanti da Hamilton Fine settimana importante per la Ferrari in Messico, un circuito su cui il Cavallino non riesce a trionfare dal lontano 1990. Un digiuno lungo e pesante, che Vettel e Leclerc hanno intenzione di interrompere già questa domenica, quando i due piloti in ...

Formula 1 - Leclerc pronto alla sfida in Messico : “si tratta di un circuito che conosco poco - ma questo mi esalta” : Il pilota monegasco ammette di non conoscere alla perfezione il circuito messicano, ma questo non lo preoccupa Sul circuito di Città del Messico ci ha gareggiato una volta sola lo scorso anno, dopo aver disputato solo una sessione di libere la stagione precedente. Dunque Charles Leclerc non conosce alla perfezione il tracciato intitolato ai fratelli Rodriguez, una situazione comunque non lo spaventa in vista del prossimo ...

Formula 1 – Domenicali non ha dubbi : “la Ferrari ha tutto per vincere. Leclerc e Vettel? Il loro problema è…” : Stefano Domenicali elogia il progetto Ferrari nonostante gli scarsi risultati: secondo l’a.d. Lamborghini gestendo al meglio i piloti la scuderia di Maranello tornerà al top Il final di stagione ha regalato nuove speranze alla Ferrari. Dopo una prima parte di 2019 pessima, fatta di occasioni mancate, errori e tanta sfortuna, nella quale la Mercedes ha costruito un gap incolmabile, le ultime gare hanno mostrato una Ferrari migliorata, ...

Formula 1 - Isola stupito da Leclerc : “mi sarei aspettato un po’ più di timore reverenziale al primo anno in Ferrari” : Il responsabile F1 e Car Racing Pirelli ha parlato della stagione di Leclerc, sottolineando di essere rimasto stupito dal suo comportamento La prima stagione di Charles Leclerc in Ferrari si sta rivelando più positiva rispetto alle attese, considerando le due vittorie ottenuta a Spa e Monza, veri e propri templi del motorsport. Photo4/LaPresse Un’annata davvero esaltante per il monegasco, che non ha pagato lo scotto ...

Formula 1 - Irvine non ha dubbi : “Leclerc è migliore di Verstappen - Charles sbaglia molto meno” : L’ex pilota della Ferrari si è lanciato in un paragone tra Leclerc e Verstappen, ammettendo come il monegasco sia migliore dell’olandese Rappresentano entrambi il futuro della Formula 1, ma per Eddie Irvine è Charles Leclerc il pilota giovane più forte, con buona pace di Max Verstappen. MaxPPP L’ex pilota della Ferrari lo ha sottolineato durante il Festival dello Sport di Trento, rivelando i motivi della sua affermazione: ...

Formula 1 - Mika Hakkinen si scaglia contro la Ferrari : “a Suzuka ha messo in pericolo Leclerc e gli altri piloti” : Il pilota finlandese si scaglia contro la Ferrari, che avrebbe dovuto fermare Leclerc senza permettergli di continuare a girare in Giappone con l’ala danneggiata Mika Hakkinen ci va giù duro contro la Ferrari e Charles Leclerc, colpevoli di essere rimasti in pista a Suzuka con l’ala anteriore danneggiata mettendo in pericolo l’incolumità degli altri piloti. Lapresse Un pezzo del componente della SF90 numero 16 ha colpito ...

Formula 1 - Villeneuve esalta Verstappen dopo l’incidente con Leclerc : “ha dimostrato di essere cresciuto” : L’ex pilota canadese ha parlato in termini positivi dell’olandese, elogiato per la sua reazione all’incidente con Leclerc Il contatto avvenuto al via del Gran Premio del Giappone tra Charles Leclerc e Max Verstappen è costato tantissimo all’olandese, costretto a ritirarsi dopo qualche giro per i danni riportati dalla sua Red Bull. Lapresse Una situazione che qualche mese fa avrebbe fatto andare su tutte le furie Mad ...

Formula 1 - la McLaren furiosa contro la Ferrari : “Leclerc ha messo a rischio l’incolumità degli altri piloti” : Il team principal della McLaren ha accusato la Ferrari di aver tenuto un comportamento rischioso a Suzuka, lasciando in pista Leclerc con un’ala a penzoloni Non solo la Mercedes, anche la McLaren si è scagliata contro la Ferrari per il comportamento tenuto nei primi giri del Gran Premio del Giappone, quando ha permesso a Leclerc di rimanere in pista con l’ala anteriore gravemente danneggiata. Lapresse Un detrito ha colpito la ...

Formula 1 – Ferrari - senti Briatore : “basta cazzate! Leclerc primo pilota - è più veloce di Vettel e può battere Hamilton” : Flavio Briatore esprime il suo parere sulla Ferrari, senza mezzi termini. Leclerc deve essere il primo pilota: è più veloce di Vettel e può battere Hamilton La Ferrari sembra essersi svegliata tardi. La prima parte di stagione, complice un po’ di sfortuna e qualche prestazione negativa di team e piloti, ha generato un gap importante con la Mercedes, ormai complicato da ridurre. La scuderia tedesca ha vinto il Mondiale costruttori a ...

Formula 1 - Leclerc penalizzato a Suzuka : spiegati i motivi della riapertura dell’investigazione : Il direttore di gara Masi ha spiegato cosa abbia spinto i commissari a riaprire l’investigazione sul contatto Leclerc-Verstappen dopo averla inizialmente chiusa E’ apparsa alquanto strana la decisione presa dai commissari di gara durante il Gran Premio di Suzuka, che hanno prima notato il contatto tra Verstappen e Leclerc al via, per poi chiudere l’argomento con un “No investigation ...

Formula 1 - Jean Todt non ha dubbi : “Leclerc campione del mondo? Vi dico cosa serve affinché accada” : Il presidente della FIA ha parlato della situazione in casa Ferrari, soffermandosi sul futuro di Leclerc, assistito dal figlio Nicolas Un presente da ‘Predestinato‘ e un futuro radioso, magari con un titolo mondiale in tasca. Charles Leclerc sta andando oltre ogni più rosea aspettativa alla sua prima stagione in Ferrari, considerando le 4 pole position consecutive e le due vittorie ottenuta in Belgio e ...