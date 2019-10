Dietrofront di Instagram | tornano i like

Fonte : wired

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Nonostante la svolta fosse passata attraverso vari test negli scorsi mesi,si era deciso solo a settembre a togliere del tutto isotto alle foto pubblicate sulla propria piattaforma. La decisione era stata presa per evitare che il social fotografico fosse dominato da un’eccessiva competizione all’inseguimento dell’approvazione dei follower, e pareva che il cambiamento dovesse essere esportato anche su altri social del gruppo, in particolare Facebook. Invece le ultime notizie parlano di un’inversione di rotta: isarebbero infatti ricomparsi, per ora sulla versione desktop per poi tornare anche su altri dispositivi. Verrebbe dunque meno l’intento di aiutare “le persone a focalizzarsi meno suie più sul raccontare storie”. Già alcuni osservatori, del resto, avevano sottolineato come l’eliminazione deinon avrebbe più di ...