CGIL | CISL e UIL sono contrarie ai troppi scioperi del trasporto pubblico a Milano

Presidio dei pensionati di Spi-CGIL - Fnp-Cisl e Uilp-Uil contro stop servizi Distretto Cepagatti : Pescara - Presidio dei sindacati dei pensionati della provincia di Pescara, stamani, davanti alla Direzione generale della Asl. All'iniziativa, promossa da Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, hanno preso parte circa 150 persone, arrivate anche con alcuni pullman partiti dalle diverse aree della provincia. Al centro della protesta la chiusura, comunicata il 30 settembre, del servizio di esenzione ticket per patologia e di scelta e revoca del ...

I pensionati siciliani di CGIL - Cisl e Uil pronti alla mobilitazione del 30 settembre : Numerose le iniziative previste dai sindacati Cgil, Cisl e Uil nella stagione autunnale che culmineranno nella manifestazione a Roma il prossimo novembre 2019. Il punto focale della manifestazione di novembre a Roma Al centro di tali iniziative, le categorie dei pensionati delle tre sigle sindacali nazionali che hanno preannunciato mobilitazioni dapprima a livello territoriale in vista della manifestazione che si svolgerà tra due mesi a Roma. ...

Manovra - lettera CGIL - Cisl - Uil : incontro : 14.40 Manifestazione nazionale a metà novembre a Roma, a sostegno delle richieste dei sindacati pensionati. Emerge dal vertice Spi Cgil-Fnp Cisl-Uilp Uil. I confederali intendono richiamare l' attenzione del nuovo governo sui temi di fisco, non autosufficienza, sanità. In particolare preoccupa la misura, annunciata in legge di stabilità, di riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, che escluderebbe una riduzione delle tasse per i ...

Municipio X - CGIL e Cisl : 30 licenziamenti e niente pasti ai bambini : Roma – Dopo il presidio avvenuto ieri ad Ostia in via delle Azzorre e dopo aver manifestato il dissenso e contrarieta’ verso una situazione socialmente insostenibile , il Consiglio d’Istituto ha emanato una delibera che traccia un percorso negativo sotto tutti i fronti : il licenziamento di 30 lavoratrici e la negazione del pasto per circa 1000 bambine e bambini che frequentano le scuole ad Ostia (plessi Parini, Acqua Rossa, ...

Pensioni - lavoro e Conte bis : CGIL - Cisl - Uil chiedono convocazione : 'Serve discontinuità' : Dopo la conclusione della crisi istituzionale avviata con la recente rottura del governo giallo - verde e l'avvio del Conte Bis dalle parti sociali arriva un invito al nuovo governo per la ripresa del dialogo con una pronta convocazione. Una richiesta alla quale si chiede di dare seguito nei prossimi giorni per riprendere in mano i tanti dossier riguardanti il lavoro, il welfare e le Pensioni, al fine di dare un'impostazione di discontinuità al ...