Bimbo morto a scuola | la maestra scrive alla mamma di Leonardo | Non troverò mai più

Grecia - barca di migranti si scontra con nave della Guardia Costiera al largo di Kos : morto Bimbo di tre anni. Tre persone disperse : Scontro nella notte tra una barca con 34 migranti e una nave della Guardia Costiera ellenica vicino all’isola di Kos. Un bimbo di tre anni ha perso la vita, tre persone sono disperse (delle quali un bimbo di 6 anni) e altre sei sono rimaste ferite (tra cui una donna incinta). Un elicottero Super Puma e una imbarcazione Frontex sono stati da subito impegnati nelle ricerche, con il supporto dei sommozzatori. I migranti non avevano i ...

E' morto il Bimbo caduto a scuola : E' morto il bambino di 6 anni che il 18 ottobre è caduto dal secondo piano di una scala della scuola Pirelli di Milano. Gli accertamenti effettuati dall'ospedale Niguarda sono iniziati tamattina alle 9.53 e sono andati avanti per sei ore. Dopo l'analisi i medici si sono pronunciati definendo la morte cerebrale del piccolo. A quanto si è appreso, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha deciso di non disporre ...

Auto esce di strada a Fidenza - morto un Bimbo di tre anni : Era stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Vaio di Fidenza, nel parmense. Ma è arrivato già morto nel reparto di rianimazione. Non ce l’ha fatta il bimbo di tre anni soccorso stamattina da 118 e Vigili del fuoco in seguito a un brutto incidente stradale. Accertamenti su cause e dinamica dell'incidente Alla guida dell’Auto la madre trentenne. Secondo le prime informazioni il bimbo si trovava nel seggiolino sul sedile posteriore ...

È morto il Bimbo di 3 anni travolto da un vaso nel Cuneese : È morto all'alba il bambino di tre anni di Caramagna Piemonte, nel Cuneese, colpito da un vaso mentre giocava nel cortile della sua abitazione. Le condizioni del piccolo, che ha subito danni al torace e all'addome, eranoapparse subito gravi e a nulla è servito l'intervento d'urgenza a cui è stato sottoposto ieri. Sull'episodio indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto e individuare eventuali responsabilità.

