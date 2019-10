Truffa sanità | “anziani lasciati a 32 gradi” e “10 minori sottopeso” | così Blasoni

Sanità - maxi-Truffa a Udine : arrestate 8 persone : Otto arresti, perquisizioni, sequestri per un totale di dieci milioni di euro nell’ambito di un procedimento in materia di spesa socio-sanitaria, ai danni dei bilanci delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. Le Fiamme Gialle di Udine, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno arrestato otto persone, tra cui un noto imprenditore friulano, Massimo Blasoni, fondatore e guida di Sereni ...

Finti corsi sanitari - giovane Truffato si suicida : era disoccupato da tempo : Aveva "investito" 2500 euro in un corso per operatore sanitario salvo poi scoprire che fosse tutto falso. Era disoccupato da...

Sanità - sei arresti per finti corsi per operatori sanitari. Scoperta la Truffa un giovane si è tolto la vita : Il colonnello Vincenzo Maresca, comandante dei Nas di Napoli: "Il giovane, disoccupato da anni, è stato sopraffatto dalla disperazione" per questo si potrebbe configurare anche l'istigazione al suicidio

Cosenza - falsi corsi operatore socio sanitario a Castrovillari : 6 arresti. Un Truffato si è ucciso - Procuratore : “Ipotesi di istigazione al suicidio” : Organizzavano finti corsi da operatore socio sanitario ed operatore socio sanitario con formazione complementare. Per questo il Gip del Tribunale di Castrovillari, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai Carabinieri del Gruppo Tutela della Salute di Napoli, nei confronti di 6 persone appartenenti a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di truffa e falso. È ...

Sanità - Angelucci assolti dall’accusa di aver Truffato la sanità laziale : “Il fatto non sussiste” : “Il fatto non sussiste“. E’ la formula con cui il deputato di Forza Italia Antonio Angelucci e il figlio Giampaolo sono stati assolti nell’ambito del processo davanti al tribunale di Roma che li vedeva accusati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni del sistema sanitario del Lazio (Ssl). Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione collegiale che hanno fatto cadere le accuse per altre tredici ...