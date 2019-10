Sanità Rizzotti | su terapie avanzate burocrazia non metta paletti

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) “Noi sappiamo che ci sono gia’ molti farmaci avanzati approvati, a livello internazionale ed europeo, che aspettano da mesi risposte dal nostro sistema di regolazione. Su questo e’ necessaria una profonda riflessione, per far si’ che ancora una volta non sia laa porre iall’industria e alla ricerca, perche’ poi ricade sulla vita delle persone”. Lo ha detto Maria, membro della XII Commissione Igiene e Sanita’ del Senato, intervistata oggi dall’agenzia Dire in occasione della presentazione al ministero del secondo Report italiano sulle Atmp- Advanced therapy medicinal products. “L’importanza dellee’ sotto gli occhi di tutti- ha proseguito la senatrice- Oggi noi abbiamo la possibilita’ di dare risposte di guarigione, di salute e di miglioramento della qualita’ ...

