Robbie Williams | Non sono uscito di casa per tre anni per colpa dell' ansia

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Ha ammesso di non esseredaper treperdi una forma di fobia sociale “estrema” e ha raccontato che, le poche volte in cui ci provava, non sapeva come comportarsi con le persone, come intrattenere una conversazione., la popstar di successi planetari come “Angels”, ha parlatoe difficoltà che ha incontrato lungo il suo percorso e che lo hanno condotto alla dipendenza. “Sapevo che se non fossi intervenuto per tempo, sarei morto”, ha affermato nel corso’intervista rilasciata per il programma “Wellness That Works”, a cura di WW, Weight Watchers. Ripercorrendo la sua battaglia, il cantante ha detto di essere ria risollevarsi, ma con fatica: “Puoi cadere da cavallo così tante volte, ogni giorno, ogni secondo, ogni minuto, ma devi riuscire a rimetterti in sella. ...

