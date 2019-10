Fonte : affaritaliani

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il salvataggio della Banca Popolare di Bari torna sul tavolo di governo e Bankitalia. L’incentivo indiretto da 380 milioni già offerto a giugno, con l’emendamento al dl Crescita che trasformava le attività fiscali differite in crediti d’imposta (quindi, capitale) "in casi di aggregazioni di imprese finanziarie e non finanziarie nelle regioni del Sud", scadrà il 31 dicembre ma la banca ancora non ha trovato un partner. E quindi ora si apre la strada dell’operazione salvataggio con il Mediocredito Centrale. Segui su affaritaliani.it

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Popolare Bari, pronto l'aiuto pubblico. Ma allo Stato costa 1 miliardo. Rumor - LissoniLuisa : RT @Affaritaliani: PopBari, pronto l'aiuto pubblico Ma allo Stato costa un miliardo - Affaritaliani : PopBari, pronto l'aiuto pubblico Ma allo Stato costa un miliardo -