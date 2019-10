L'oroscopo di domani 25 ottobre e classifica : Toro a dieta - bene l'amore per Pesci : L'oroscopo di domani, venerdì 25 ottobre 2019, è pronto a rivelare che tipo giornata sarà. Siamo alle porte del weekend ed anche questa settimana sta volgendo al termine. Nell'aria si respira tensione, passione, dubbi e svaghi. Qualcuno si ritroverà a riflettere su quello che c'è da fare mentre altri si prenderanno una bella pausa rigenerante. Approfondiamo leggendo le previsioni del giorno per ciascun segno zodiacale con annessa ...

Oroscopo 24 ottobre : Ariete deve evitare polemiche nel lavoro - Pesci confusi : Una nuova giornata è in arrivo per tutti i dodici segni zodiacali. Scopriamo dunque nel dettaglio le previsioni astrologiche relativamente al lavoro, all'amore e alla salute di giovedì 24 ottobre 2019. Previsioni astrali del 24 ottobre per tutti i segni zodiacali Ariete: giornata interessante, anche se potreste vivere dei momenti di tensioni in campo amoroso. Nel lavoro se ci sono dei disguidi, evitate di alzare la voce e di fare polemiche, ...

Oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre : chiarimenti per Acquario - Pesci emotivo : L'Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre prevede un Gemelli alla ricerca di nuovi amori, mentre il Cancro potrebbe perdere la pazienza. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi ha stretto dei legami saldi in amore potrà sentirsi maggiormente forte e sicuro. Le coppie che hanno dei progetti da tempo, potranno programmarli senza problemi. Chi ha fatto una proposta in ambito ...

Oroscopo del weekend dal 25 al 27 ottobre : grintoso il Leone - nervosi i Pesci : Il mese di ottobre sta giungendo al termine, ma le previsioni dell'Oroscopo non terminano e continuano a portare consigli. Il weekend in arrivo, compreso fra venerdì 25 e domenica 27 ottobre, ad esempio, vede un segno come il Leone prodigarsi nel lavoro e riuscire nei suoi intenti grazie al proprio carisma ed alla grinta, così come lo Scorpione si mostra pronto a fare nuove conquiste e ricevere non poche sorprese in ambito sentimentale. I Pesci, ...

Oroscopo - classifica sull'amore di novembre : Scorpione trasgressivo - Pesci galante : Nel mese di novembre troviamo Venere, dapprima in Sagittario cambiare domicilio spostandosi il 26 in Capricorno, dove permarranno Plutone e Saturno, mentre il Sole passerà dal segno dello Scorpione a quello del Sagittario, dove si trova anche Giove. Urano permarrà sui gradi del Toro come Nettuno stabile in Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro. Favorevoli le previsioni di novembre per Scorpione e Pesci ma meno concilianti per Acquario ed Ariete. Sul ...

Previsioni astrologiche - classifica 23 ottobre : chiamate extra per Pesci - Toro distratto : Mercoledì 23 ottobre 2019 troviamo il Sole, Mercurio e Venere sarà sui gradi dello Scorpione mentre la Luna sarà nel segno del Leone. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia, nel frattempo Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno che continuerà sui gradi dei Pesci. Previsioni odierne favorevoli per Scorpione e Pesci ma meno concilianti per Vergine e Toro. Sul podio 1° posto ...

Di Maio : “Colpiamo i Pesci grossi” : Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “, come aveva chiesto con forza il M5S. E anche la confisca per sproporzione entra nel decreto legge. Ambedue le norme entreranno in vigore dopo la conversione in legge da parte del Parlamento. D’ora in avanti chi evaderà centinaia e centinaia di migliaia di euro sarà finalmente punito con il carcere. Colpiamo i pesci grossi”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri e capo politico del ...

Oroscopo del 22 ottobre : per i Pesci discussioni sentimentali : Prosegue la settimana per i segni zodiacali. Quali saranno le previsioni astrologiche per la giornata di martedì 22 ottobre 2019? Di seguito, gli astri e le stelle con riferimenti su amore, salute e lavoro da Ariete a Pesci. Ariete: in questa giornata non è il caso di sottovalutare le emozioni che vivrete. Con la Luna favorevole sarà una buona giornata per i sentimenti. Nel lavoro vi sentite sotto pressione....Continua a leggere

L'oroscopo di novembre - 2^ sestina : Giove in sestile a Pesci - periodo roseo per Acquario : Durante il mese di novembre Sole e Mercurio conferiranno ai nativi Bilancia le capacità necessarie per riuscire a compiere le scelte giuste in ambito lavorativo, oltre che per iniziare nuovi progetti. Sagittario vivrà situazioni del tutto nuove per quanto riguarda i sentimenti. Venere, attiva in Acquario, favorirà i nativi del segno, permettendo loro di passare un periodo roseo, all'insegna della passione e del romanticismo. Al contrario per i ...

L'oroscopo del giorno 23 ottobre - da Bilancia a Pesci : il Sole transita in Scorpione : L'oroscopo del giorno 23 ottobre 2019 è disponibile per essere messo a disposizione di voi lettori. In analisi in questo contesto come da titolo iniziale, la giornata di mercoledì, ovviamente analizzata in profondità dal punto di vista dell'amore nonché del lavoro. In evidenza nel frangente il transito del Sole in Scorpione, evento messo in agenda alle ore 17:20 di questo mercoledì 23 ottobre. Parlando di predizioni, nel contesto ad essere ...

Oroscopo 4 novembre : progetti per Toro - Pesci spossati : La giornata di lunedì 4 novembre si prospetta proficua per la Bilancia, il Toro e la Vergine andranno in confusione. Gemelli e Cancro saranno saranno in grado di scaldare l'atmosfera di chi è loro accanto. Del malumore, invece, potrebbe aleggiare nell'aria dei nativi dello Scorpione e del Sagittario....Continua a leggere

L'oroscopo dell'amore per i single fino al 27 ottobre : Gemelli conquistatore - Pesci sereno : L'oroscopo dell'amore per i single relativo alla settimana fra il 21 e il 27 ottobre introduce novità nella sfera emozionale e lo fa tenendo conto in particolare dell'entrata del Sole nel cielo astrologico dello Scorpione. Una voglia di realizzare i propri sogni e ampliare gli orizzonti amorosi viene elargita dall'astro diurno che rafforza le sue energie, poiché in congiunzione con Venere e Mercurio. Il modo di sedurre diventa più marcato anche ...

L'oroscopo del giorno - domenica 20 ottobre : Luna nel segno dei Pesci - Scorpione positivo : Durante la giornata di domenica 20 ottobre, i nativi Ariete dovranno far fronte ad un cambio di collega sul posto di lavoro. Con la Luna in trigono al segno del Cancro, Scorpione preferirà cimentarsi in nuove avventure sul posto di lavoro, mentre Pesci potrà contare sulla propria relazione sentimentale per risolvere alcuni problemi. Giove sarà nel segno del Sagittario, conferendo ai nativi del segno di concludere dei buoni affari, mentre ...

Oroscopo novembre - Pesci : amicizie in primo piano - opportunità sul lavoro : Per voi nativi del segno dei Pesci, novembre sarà un mese in cui dovrete essere prudenti con ogni aspetto della vostra vita, che si tratti del lavoro o dell'amore. Date un occhio di riguardo al settore della salute e cercate di ponderare bene le vostre scelte prima di attuarle. Favoriti i progetti soltanto alla fine del mese, mentre la fortuna potrebbe portarvi qualche sorpresa inaspettata....Continua a leggere