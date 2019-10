Per gruppo Iccrea primo posto al premio Aifin su best practice

Mondadori - La Verità di Belpietro presenta offerta Per 5 Periodici. Gruppo pronto a cedere : La Verità è pronta ad acquistare cinque periodici da Mondadori. L’offerta vincolante arriva dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro che, a un anno dall’acquisto del settimana Panorama, è pronto a trattare l’acquisizione anche dei magazine Confidenze, Cucina Moderna, Sale&Pepe, Starbene e Tustyle. Testate che nel 2018 hanno fatto registrare ricavi per 22,4 milioni di euro. Nel dettaglio, l’offerta, che ha validità ...

WTA Zhuhai – Esordio ok Per Kiki Bertens : Donna Vekic sconfitta nel primo match del Gruppo A : Vittoria all’Esordio per Kiki Bertens nel WTA di Zhuhai. La tennista olandese supera Donna Vekic nel primo match del Gruppo A Esordio positivo per Kiki Bertens sul cemento del WTA di Zhuhai. La tennista olandese, attuale numero 10 al mondo, si è imposta in due set su Donna Vekic, numero 20 WTA. Bertens ha raccolto il primo punto del Gruppo A, che comprende anche la giovane Yastremska, vincedo con il punteggio di 7-6 (7-5) / 6-2.L'articolo ...

Twitch lancia il test Per guardare film in gruppo : Twitch inizierà a testare questa settimana la funzione denominata Watch Party, che permetterà agli streamer di trasmettere sui propri canali dei film da guardare assieme ai loro follower. Il test della nuova funzionalità sarà dedicato solamente a un gruppo ristretto di streamer che potranno attingere dai film presenti nel catalogo di Amazon Prime ...

Il Gruppo Ubi Banca seleziona figure Per assunzioni e stage : Ubi Banca è un Gruppo Bancario nato circa dodici anni fa fra Banche Popolari Unite e Banca Lombarda e Piemontese. Ha la sua sede principale a Bergamo, tuttavia conta oltre diciottomila filiali sparse in tutto il territorio nazionale e coinvolge circa ventunomila dipendenti. A questo numero, andranno aggiunte tutte le nuove figure che Ubi Banca sta attualmente selezionando e che verranno inserite presso le sedi del Gruppo in qualità di nuovi ...

Napoli - stupro di gruppo sugli scogli di Marechiaro : reato cancellato Per due minorenni : Si può cancellare uno stupro di gruppo? Si può rimuovere una ferita tanto profonda, come se non fosse mai accaduta? Stando al verdetto dei giudici del Tribunale dei minori - in perfetta...

Crocieristica : Venezia - al via gruppo lavoro Per sostenibilità futura (2) : (Adnkronos) - Molte delle istanze comuni dipendono innanzitutto dai limiti fisici che caratterizzano i porti europei che, a differenza di quelli caraibici ad esempio, sono incastonati in un quadro urbano di impianto antico di grande interesse storico ed artistico e, dunque, di forte richiamo per il

Crocieristica : Venezia - al via gruppo lavoro Per sostenibilità futura : Venezia, 18 ott. (Adnkronos) - Le delegazioni di sette dei principali porti crocieristici europei – Amsterdam, Palma di Maiorca, Bergen, Cannes, Dubrovnik, Malaga, Marsiglia Fos – si sono riunite oggi a Venezia, presente in qualità di uditore anche un rappresentante dell’International Transport Foru

Violenza donne : Gruppo Zaia - un'altra giornata triste Per morte donna Per mano marito (2) : (Adnkronos) - “È giunto il momento di cambiare passo sulla educazione - sottolinea Rizzotto - a partire dai bambini e dai ragazzi nelle scuole, passando per i genitori, gli operatori delle strutture pubbliche di aiuto e sostegno, la televisione, i giornali e tutti i mezzi di informazione. Faccio un

Violenza donne : Gruppo Zaia - un'altra giornata triste Per morte donna Per mano marito : Venezia, 18 ott. (Adnkronos) - “Spesso si guarda ai malevoli che arrivano lontano dai nostri affetti, ma si perde di vista quello che arriva dalle persone più vicine. Oggi le pagine di cronaca dipingono un'altra, ennesima giornata afflitta dall'uccisione di una donna per mano dell'uomo che diceva di

Eni - Descalzi : “La società di mia moglie che ha lavorato Per il gruppo in Africa? Non posso conoscere tutti i suoi investimenti” : “Mia moglie è una imprenditrice che ha molteplici attività all’estero, dove vive e lavora, come posso essere a conoscenza di tutti gli investimenti che ha effettuato nel tempo o che intende fare? Allo stesso modo, lei non s’interessa delle mie attività“. L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, risponde così, in un’intervista al direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, alla domanda sulla società Petrol ...

M5s - Gianluca Perilli nuovo capogruppo al Senato : ha battuto Per tre voti l’ex ministro Toninelli : Il Senatore Gianluca Perilli è stato eletto capogruppo M5s al Senato: nella votazione del 16 ottobre ha battuto per soli 3 voti (47 contro 44) l’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Mentre alla Camera i deputati 5 stelle ancora non riescono a trovare un accordo, a Palazzo Madama la situazione si è sbloccata ed è stato scelto il successore di Stefano Patuanelli, ora ministro dello Sviluppo economico. I parlamentari grillini hanno ...

Juventus - gruppo al completo Per Sarri e l'Italia gli consegna un Bernardeschi rigenerato : Per la Juventus si avvicina sempre di più il momento di scendere in campo: mancano due giorni alla gara contro il Bologna e per questo motivo questa mattina, i bianconeri si sono allenati alla Continassa. Finalmente Maurizio Sarri ha il gruppo al completo visto che sono rientrati tutti i nazionali, dopo che stamani è tornato anche Bentancur. Dunque il tecnico può iniziare a pensare alle scelte di formazione in vista della sfida di sabato. Per ...

Venezia : San Donà - carabinieri arrestano Per violenza sessuale di gruppo un 51enne : Venezia, 17 ott. (Adnkronos) - I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia hanno rintracciato e tratto in arresto di un uomo di 51 anni, originario e residente a San Donà di Piave (Ve) nei cui confronti pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione della Corte di

Venezia : San Donà - carabinieri arrestano Per violenza sessuale di gruppo un 51enne : Venezia, 17 ott. (Adnkronos) – I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia hanno rintracciato e tratto in arresto di un uomo di 51 anni, originario e residente a San Donà di Piave (Ve) nei cui confronti pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione della Corte di Appello di Venezia, dovendo scontare la pena di 4 anni di reclusione e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici poiché ...