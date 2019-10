Pamela Barretta contro Torrese | Sei stato cacciato da Uomini e Donne | fattene una

Pamela Barretta contro Stefano Torrese : “Ti hanno cacciato da Uomini e Donne - eri fidanzato” : Pamela Barretta è stanca di assistere ai commenti sul suo conto che il suo ex Stefano Torrese pubblica sui social. Così, la dama del Trono Over di ‘Uomini e Donne‘ ha pubblicato un lungo sfogo nelle Instagram Stories dove ha raccontato la sua verità su Torrese e sul motivo per cui non fa più parte del cast del programma di Maria De Filippi: “È da un mese e mezzo che non rispondo perché la persona in questione cerca solo un po’ ...

Uomini e Donne/ Pamela Barretta spiazza : il gesto per Enzo - Trono over - : Uomini e Donne Trono over: la lettera di Riccardo ad Ida, il gioco della male di Gemma e Jean Pierre e il gesto di Pamela Barretta per Enzo.

Uomini e Donne/ Pamela Barretta - cena romantica a Roma... - Trono Over - : Uomini e Donne Trono Over: Pamela Barretta si gode una romantica cena a Roma, ma in compagnia di chi? I fan, nel frattempo, esaltano la sua bellezza.

Trono Over. Enzo Capo : Ecco Perchè ho Chiesto Tempo a Pamela Barretta! : Enzo Capo a Uomini e Donne Over sta frequentando assiduamente Pamela Barretta. Le sue dichiarazioni però non convincono Gianni Sperti ed il pubblico televisivo. Il cavaliere svela la verità in un’intervista! Uomini e Donne: Enzo Capo spiega in un’intervista che cosa lo ha colpito di Pamela Barretta. Spiega nello stesso Tempo per quale motivo è ritornato nel programma mariano dopo tanti anni! Pamela Barretta, dama del programma ...

Uomini e donne - Pamela Barretta e Enzo Capo forse in crisi : 'Basta calpestarmi il cuore' : È una delle dame più apprezzate del Trono Over di Uomini e donne ma fino ad ora non è stata molto fortunata in amore. Pamela Barretta lo scorso anno era uscita dal programma insieme a Stefano Torrese salvo poi scoprire, in occasione di un ritorno in studio, che lui aveva scambiato alcuni messaggi con Roberta Di Padua. Tra loro era finita con una serie di accuse reciproche confermate qualche settimana fa, quando il cavaliere si era ripresentato ...

Grande Fratello Vip - Pamela Barretta concorrente : problemi - Maria interviene : Pamela Barretta al Grande Fratello Vip, l’indiscrezione che crea problemi Al Grande Fratello Vip 4 avrebbe dovuto esserci anche Pamela Barretta secondo le ultime indiscrezioni sui concorrenti: rumor a cui non abbiamo dato molto credito, a dire il vero, e che in effetti si sono rivelati infondati. Oggi il gossip sulla possibile partecipazione della Barretta […] L'articolo Grande Fratello Vip, Pamela Barretta concorrente: problemi, ...

Uomini e Donne - Pamela Barretta contro Stefano Torrese e Noel Formica : "Persone false e senza dignità - due narcisisti che non conoscono l'amore" : Pamela Barretta è tornata nel parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il pubblico della trasmissione ricorderà che, nel corso degli ultimi appuntamenti della scorsa edizione, la dama aveva rotto definitivamente col cavaliere Stefano Torrese a causa di alcune conversazioni Whatsapp che aveva trovato sul cellulare dell'uomo, chat private fra lui e la dama Roberta di Padua. ...

Uomini e donne - quali fantasie aveva Stefano Torrese su Pamela Barretta? (VIDEO) : Nella puntata di oggi, mercoledì 18 settembre 2019, di Uomini e donne, si è tornati a parlare delle presunte fantasie di Stefano Torrese non corrisposte da Pamela Barretta, di cui si era accennato già nell'appuntamento di ieri. A tirare fuori la questione è stata la dama del trono over, ancora arrabbiata nei confronti dell'ex, intanto fidanzatosi con Noel Formica.Dopo una discussione accesa, infatti, Pamela ha chiesto ed ottenuto che il suo ...

