Lascia i suoi animali senza cibo | il cane divora uno dei gatti | 29enne finisce in carcere

Parte per una vacanza che dura nove giorni e Lascia a casa da soli i suoi bambini di 2 e 3 anni : Una giovane donna mamma di due bambini di 23 mesi e tre anni, Vladislava Podchapko, che vive a Kiev, in Ucraina ha commesso un’azione che non è possibile qualificare. La donna, appena ventenne, mamma di Daniel di 23 mesi e Anna di 3 anni ha deciso insieme al suo compagno di partire per una vacanza di nove giorni. E’ partita senza minimamente preoccuparsi di lasciare da soli i suoi bambini. La bambina più grande disperata ha ...

LIVE Manchester City-Atalanta 5-1 - Champions League in DIRETTA : goleada Citizen con la tripletta di Sterling! Foden Lascia i suoi in 10 uomini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84′ Ancora pioggia di fischi da parte del pubblico verso l’arbitro per l’espulsione del giovane gioiellino. 82′ ESPULSO Foden! Manchester CITY IN 10 uomini! Peccato di gioventù per il classe 2000 per il secondo giallo tirando per la maglia De Roon. 82′ Intanto, la Juventus ha ribaltato la gara contro la Lokomotiv Mosca: doppietta di Paulo Dybala, che si prende una ...

Twitter si Lascia scappare email e numeri telefonici dei suoi utenti per fini pubblicitari : Un numero imprecisato di email e numeri telefonici forniti a Twitter sono stati utilizzati per promuovere pubblicità mirata L'articolo Twitter si lascia scappare email e numeri telefonici dei suoi utenti per fini pubblicitari proviene da TuttoAndroid.

Austria - 25enne uccide la ex fidanzata e 4 suoi familiari : lei lo aveva Lasciato 2 mesi fa : Omicidio nella notte a Kitzbuehel, nota stazione sciistica del Tirolo in Austria. Secondo fonti di stampa, cinque persone sarebbero state uccise da un adolescente: si tratta della sua fidanzata...

Elayne Stanley sbranata viva dai suoi 2 cani : aveva 44 anni e Lascia 3 figlie : Siamo a Widnes, a circa 50 km da Liverpool, è martedì sera. Elayne Stanley, madre di tre figlie, aveva 44 anni. I vicini hanno detto di aver sentito le urla provenire dalla casa di Graham Road prima che la polizia arrivasse per trovare la donna ferita gravemente. La polizia del Cheshire ha detto che uno dei cani (Billy e DJ, i loro nomi) sarà abbattuto, mentre l’altro è stato catturato e portato in un canile sicuro. Non sono stati effettuati ...

Barron Hilton - che ha Lasciato solo il 3 per cento della sua fortuna ai suoi eredi : Barron Hilton, il miliardario e filantropo a capo dell’impero alberghiero ereditato dal padre Conrad, se n’è andato giovedì scorso a 91 anni. Come aveva già annunciato nel 2007, il 97 per cento della sua fortuna – oltre 580 hotel in più di 80 Paesi – ha voluto lasciarla non ai suoi eredi ma alla fondazione filantropica, fondata dal padre, e che ora presiede suo figlio Steve, padre di Paris e Nicky. Alla famiglia ha ...

Sondaggi politici - Renzi Lascia il Pd e fonda Italia Viva : ma i suoi consensi sono fermi al 15% : L’addio di Matteo Renzi al Partito Democratico ha portato alla formazione di Italia Viva. Ad oggi è ancora difficile valutare quanto possa valere il partito di Matteo Renzi, ma i Sondaggi mostrano come i consensi dell’ex presidente del Consiglio siano tutt’altro che elevati: nelle ultime rilevazioni era dato intorno al 15-16%.Continua a leggere

John Bercow Lascia la Camera inglese. Ci mancherà - ma non per le sue cravatte o per i suoi Order! : Ci mancherà, John Bercow nato Berkowitz, figlio di un tassista ebreo di origini rumene: ma laureato, a differenza di tanti suoi omologhi italiani. Berkie, lo chiamerò così, come se fossimo vecchi compagni di sbornie, ha infatti promesso di lasciare il suo scranno di presidente (speaker) della Camera britannica il 31 ottobre, giorno di Halloween e dell’ultima boiata di Bojo (Boris Johnson): l’uscita della Gran Bretagna dall’Europa. Non prima, ...

Nokia si impegna a riLasciare Android 10 nel quarto trimestre per i suoi dispositivi : In occasione dell'IFA 2019, Nokia ha confermato una sequenza temporale per il rilascio di Android 10 in arrivo nel quarto trimestre per una gamma di dispositivi idonei, impegnandosi anche in questa occasione a rendere disponibile nel minor tempo possibile l'ultima versione Android su tutto il portafoglio. L'articolo Nokia si impegna a rilasciare Android 10 nel quarto trimestre per i suoi dispositivi proviene da TuttoAndroid.