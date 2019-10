“La spina l' ho attaccata io | perché dovrei staccarla?” | dice Renzi del governo

Fonte : agi

(Di giovedì 24 ottobre 2019) “Lal'hoio,staccarla?” In un'intervista al Corriere della Sera, il leader della neonata Italia viva, Matteoche “il rischio elezioni non esiste”. E che lui farebbe fibrillare il“lo sostengono i retroscena. Io non credo al gossip, credo alla politica” aggiunge. “Senza di noi questo non sarebbe mai nato” chiosa poi. Insomma, la legislatura “durerà fino al 2023” assicura l'ex premier ed ex segretario Pd. “E questo Paramento eleggerà il successore di Mattarella” garantisce. È ottimista, Matteo. Che in merito alle polemiche sulla legge di Bilancioanche che essendo la legge più importante dello Stato è “normale si discuta”. E poiché nel 2018 il Parlamento ha ricevuto un testo dalsenza poter emendare alcunché, quella “è stata una pagina vergognosa nella vita parlamentare stigmatizzata da tutte le istituzioni, a ...

