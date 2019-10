La Carrà torna alle interviste | partendo da Zero

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Paolo Scotti Al via la seconda stagione di «A raccontare comincia tu»: tra gli incontri Loretta Goggi Paolo Scotti «Voi non ci crederete: a me non va più di lavorare. Ho 76 anni, per quanto ancora piuttosto vivaci. Ho fatto tutto nella mia carriera. E non voglio più vivere nell'ansia. Voglio alzarmi la mattina, guardare l'orologio, chiedermi: cosa devo fare oggi? E rispondermi: niente». Così, nonostante lo smagliante successo della prima serie di A raccontare comincia tu (gli incontri «cuore a cuore» che la scorsa stagione l'hanno confermata brillante intervistatrice) Raffaellanon intendeva concedere il bis. «Ho sempre fatto il soldatino. Ma ogni tanto il soldatino deve anche fermarsi. Sono come Fiorello: per troppi anni ho patito l'ansia da prestazione». Inutile: Raitre l'ha convinta a filmare altri quattro incontri ravvicinati ad altrettanti nomi dello spettacolo. Il primo ...

