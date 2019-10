Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il 24 ottobre 1929 è ricordato come il giovedì nero di. In quel giorno l’indice della borsa di New York registra un consistente e inaspettato ribasso. È l’della più grave crisi economica mondiale di tutti i tempi, con effetti in progressione fino al 1933. Gli Stati Uniti arrivano da un decennio di espansione. Appare inconcepibile che un istituto di credito possa fallire polverizzando i depositi dei risparmiatori (un destino che toccò quasi a una banca su cinque) o che le azioni diventino carta straccia. Il 24 ottobre 1929 è l’di successive ondate di panico. Al giovedì nero segue un ancor più disastroso martedì nero, il 29 ottobre, quando vengono svendute a prezzipiù bassi oltre 16 milioni di azioni, un flusso di contrattazioni mai più registrato nella storia della borsa di New York. Negli Stati Uniti la crisi del ’29 ha la sua manifestazione più ...

LaStampa : Il 24 ottobre 1929 era un giovedì, come oggi. - Cascavel47 : Crollo di Wall Street, 90 anni fa aveva inizio la Grande Depressione. E la colpa è sempre del mercato… - TamaraQuadrell1 : Il 24 Ottobre 1929 ci fu il crollo di Wall Street, cui fece seguito il definitivo crollo della borsa valori dopo an… -