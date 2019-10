Taylor Mega dopo la rottura con Giorgia Caldarulo | “Non sono bugiarda”

Taylor Mega - è finita con Giorgia Caldarulo : “Sto bene da single” : Giorgia Caldarulo torna single: finita la storia con Taylor Mega Taylor Mega è tornata single! La sua relazione, durata soltanto qualche mese, con Giorgia Caldarulo è giunta al termine. A dare l’annuncio è stata la bionda influencer sul suo profilo Instagram, dichiarando che spesso capita che dopo un mese passato insieme ci si accorga che la persona che si ha al proprio fianco non è quella giusta. In questo caso è giusto terminare il ...

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate : Finisce dopo pochissimi mesi la storia tra l'influencer Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. A dichiararlo è la stessa influencer friulana su Instagram nelle sue Stories: “Quante di voi si fidanzano e si lasciano dopo 1 mese perché capiscono di non essere compatibili? A me succede di continuo, ma poi mi rendo conto che sto troppo bene single”. In realtà diversi opinionisti hanno avanzato dubbi sulla veridicità di questa love story, accusando le ...

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate : Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate. Se fino a poche ore fa questa era solo una supposizione derivante da indizi social, adesso è una certezza. A darne conferma è stata Taylor Mega durante una sessione di domande/risposte con i suoi follower. Era inevitabile che il nutrito gruppo di persone che la segue e che si è affezionata a lei, le facesse domande in merito. “Quante di voi si fidanzano e si lasciano dopo 1 mese perché capiscono ...

Taylor Mega - è finita con Giorgia Caldarulo. E rivela anche il motivo : Taylor Mega, è finita con Giorgia Caldarulo. L’influencer e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono state al centro del gossip per settimane. Dopo le ‘presentazioni ufficiali’ nel salotto tv di Barbara D’Urso, dove era stata invitata anche la ex di Taylor, Erica Piamonte, le due sono state accusate di fingere da più fronti. Intanto da Alan Fiordelmondo, il paparazzo e opinionista che per primo ha messo in dubbio la storia tra le due. ...

Taylor Mega - malore durante una serata in discoteca. Ecco come sta : Disavventura per Taylor Mega in discoteca. L’influencer ex dell’Isola dei famosi ha avuto un piccolo malore mentre si trovava in un locale di Como mentre scattava delle foto con un gruppo di fan. La notizia la riferisce il TgCom. «serata pazzesca, eravate tantissimi – dice lei – ma purtroppo non è andata benissimo perché mi sono sentita male, avevo un dolore pazzesco. Anche quelli con cui stavo facendo le foto mi hanno ...

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate? Megghi Galo : "Come fanno a lasciarsi se non sono mai state insieme!" (Video) : L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Megghi Galo, è stata intervistata nuovamente da Barbara D'Urso, durante la puntata andata in onda oggi di Pomeriggio Cinque, per commentare le ultime novità riguardanti la relazione tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo che sarebbe già giunta al termine.Megghi, ormai ex amica di Giorgia Caldarulo, ha commentato la novità con un po' di sarcasmo, annunciando anche nuovi sviluppi riguardanti la vicenda delle ...

Taylor Mega e Giorgia si sono lasciate - Megghi Galo : “Mai state insieme” : Taylor Mega e Giorgia non stanno più insieme: parla Megghi Galo a Pomeriggio 5 Sarebbe già finita la relazione tra l’imprenditrice digitale Taylor Mega e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giorgia Caldarulo. Il condizionale è d’obbligo perché le due non hanno ancora confermato il pettegolezzo. Ma ne è sicura Megghi Galo, altra ex del […] L'articolo Taylor Mega e Giorgia si sono lasciate, Megghi Galo: “Mai state ...

Taylor Mega - Megghi Galo annuncia : “Nuove prove contro di lei” : Pomeriggio Cinque: Megghi Galo fa un annuncio su Taylor Mega Megghi Galo è stata nuovamente invitata da Barbara d’Urso durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5. Megghi, oltre a confermare la sua tesi che Taylor Mega e Giorgia Caldarulo fingono una relazione soltanto per visibilità, ha annunciato che a breve verranno pubblicate nuove prove contro la bionda influencer che avrebbe l’abitudine di inventarsi finte ...

Taylor Mega attacca su Instagram : Non solo ti puoi prendere i miei scarti ma anche i miei stracci : Taylor Mega ha spesso dimostrato che la diplomazia preferisce lasciarla ad altri, lei preferisce gli attacchi diretti, quelli che non lasciano spazio ad altra interpretazione se non quella da lei voluta. Utilizza spesso frasi a effetto che fanno colpo sui suoi seguaci – i cosiddetti dissing – e anche se spesso non hanno un destinatario esplicito, chi ne è vittima non ha difficoltà a riconoscerlo. È quel che è successo poche ore fa quando, ...

Taylor Mega si sente male e lascia la serata in discoteca : Non è andata benissimo : Dopo essere diventata una dei protagonisti del Grande Fratello 16, condotto da Barbara d'Urso, Taylor Mega è tornata a far parlare di sé. Questa volta la web influencer è al centro del gossip per alcune dichiarazioni rilasciate - tra le sue ultime Instagram stories- circa un improvviso malore accusato durante una serata in discoteca, tenutasi in Lombardia. Nello specifico, l'ex special guest-star del Gf16 ha raccontato ai fan cosa le è accaduto ...

Malore in discoteca per Taylor Mega - l’influencer costretta a lasciare il locale : cosa è successo : Non è un periodo facile per Taylor Mega. Dopo le critiche dei giorni scorsi, la denuncia e l’addio con la fidanzata Giorgia (ammesso che di fidanzamento si sia mai davvero trattato), l’influencer che appena pochi giorni fa, a Mattino 5, disse di aver avvertito per un lungo periodo una presenza demoniaca accanto, è stata vittima di una Malore. È successo mentre Taylor Mega era ospite di un locale lombardo per fare una serata. La discoteca era ...

Taylor Mega : “Ho avuto un malore” - ecco cosa è successo : Taylor Mega ha avuto un malore ieri sera. A spiegare che cosa è successo è stata lei stessa Ieri sera Taylor Mega era ospite in un locale lombardo per fare una serata. La discoteca era gremita di gente, tutti accorsi per fare un saluto alla famosa influencer. Tutto sembrava procedere per il meglio ma un […] L'articolo Taylor Mega: “Ho avuto un malore”, ecco cosa è successo proviene da Gossip e Tv.

Taylor Mega : malore durante una serata in discoteca (video) : [VIDEO IN CARICAMENTO]Taylor Mega, la scorsa notte, ospite di un locale in provincia di Como, ha avvertito un leggero malore a fine serata che ha preoccupato tutti i fan sui social. La giovane influencer, quindi, ha dovuto lasciare anzitempo la discoteca sottraendosi, a malincuore, alle foto di rito con i propri seguaci.prosegui la letturaTaylor Mega: malore durante una serata in discoteca (video) pubblicato su Gossipblog.it 20 ottobre 2019 ...

Taylor Mega - Erica Piamonte avverte Giorgia : “Mi cerca ancora!” : Erica Piamonte mette in guardia la nuova fidanzata di Taylor Mega Taylor Mega è la protagonista indiscussa del mondo del gossip a causa della sua nuova relazione lesbo con Giorgia Caldarulo. In molti però dubitano della veridicità di questa coppia, in quanto sarebbe studiata a tavolino soltanto per dare una maggiore visibilità alle due influencer. Erica Piamonte, intervistata dal settimanale Lei, ha avvertito la fidanzata della bionda ...