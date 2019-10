Taranto | spade | pugnali e una pistola in cantina

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Emanuela Carucci Il misterioso ritrovamento degli agenti di polizia in uno stabile del quartiere Paolo VI, nella periferia della città È stato trovato, nel corso di una serie di controlli straordinari disposti dal questore diper contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e la detenzione di armi illegali utilizzate dalla malavita locale, un deposito di armi.Con un blitz degli agenti di polizia nel quartiere Paolo Sesto, nella periferia di, sono state scovatee unaclandestina. gallery 1773554 Con l'ausilio anche dei vigili del fuoco, i poliziotti sono riusciti a entrare in uno sto chiuso da una grossa porta in ferro e hanno recuperato, ben occultate tra numerosi altri suppellettili accatastati, unaautomatica avvolta in una busta diplastica, completa di caricatore con due cartucce e numerose armi da taglio tra le ...

BlunoteWeb : Taranto: Paolo VI, scovate in uno scantinato spade, pugnali e una pistola clandestina - BlunoteWeb : Taranto: Paolo VI, scovate in uno scantinato spade, pugnali e una pistola clandestina - RTMManduria : Taranto: in uno scantinato scovate spade, pugnali e una pistola clandestina -