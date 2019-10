Siffredi a Live Non è la D' Urso racconta un rapporto avuto dopo un funerale

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Anon è la D'momenti di imbarazzoil racconto di Rocco, che ha candidamente rivelato di aver consumato uncon una signora anzianaildi sua madre. L'atmosfera era già di per sé abbastanza surriscaldata, ma al momento del racconto dell'aneddoto, in studio ci sono stati attimi di stupore e forte imbarazzo, a cominciare dalla conduttrice e padrona di casa Barbara D', che peraltro già la scorsa settimana aveva trattato un tema delicato, con il racconto di Sara Tommasi. L'attore era ospite in studio insieme al figlio Lorenzo, che ha iniziato una carriera nel cinema a luci rosse, non come attore ma come regista. Il tema dibattuto era, naturalmente, la vita di Rocco all'interno del mondo della cinematografia a luci rosse, con Malena Mastromarino (in arte Malena la Pugliese) e Magan Inky (l'ultima scoperta di) a portare il loro ...

zazoomblog : Selvaggia Lucarelli e Rocco Siffredi lo scontro social dopo Live - Non è la dUrso - #Selvaggia #Lucarelli #Rocco… - gossipblogit : Selvaggia Lucarelli e Rocco Siffredi, lo scontro social dopo Live - Non è la d'Urso - BlitzQuotidiano : A Live – Non è la D’Urso Simone e Alessandro Cianfarani, i gemelli imprenditori eredi di Rocco Siffredi… -