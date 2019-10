Scozia | scopre di avere un tumore al seno grazie alla visita in un museo

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Lavinia Greci Bal Gil ha saputo che qualcosa non andava dopo essere passata in una stanza con una fotocamera termica, che ha segnalato un cancro allo stadio iniziale. La donna ha scritto una lettera di ringraziamento: "Senza quella macchina non avrei saputo niente" Una normalissimaalha permesso la scoperta di unal. La storia a lieto fine, che sembra incredibile, viene d, dove una donna ha scoperto diil cancro dopo essere passata in una stanza con una fotocamera termica, che le ha segnalato la presenza di un'anomalia attraverso il cambiamento del colore a seconda delle diverse temperature del corpo. Secondo quanto riportato da The Indepent, Bal Gill, la protagonista della vicenda, aveva notato che la sua mammella sinistra aveva un colore diverso rispetto all'altra,ndo soltanto dopo unaspecialistica che la stranezza ...

