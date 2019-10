Lautaro-Candreva | Inter si rilancia in Champions

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) L'vince la sua finale, anche se Conte aveva preferito non definirla tale. Non si chiude in difesa, stringe i denti quando deve, sfrutta le occasioni, fallisce un rigore ma alla fine trova il primo successo inLeague battendo 2-0 il Borussia Dortmund. I nerazzurri raddrizzano il cammino europeo in una delle partite piu' difficili del girone e raggiungono proprio il Borussia a 4 punti in classifica. La qualificazione e' ancora aperta. Conte si godeMartinez bravo a sbloccare una partita equilibratissima salvo poi sciupare un rigore cinque minuti dalla fine. Ma soprattutto puo' contare su un fuoriclasse in erba, Sebastiano Esposito, il piu' giovane debuttante inLeague (dopo Bergomi ma in Coppa Campioni) nella storia dell'che porta il suo carisma, giocando senza paura e con qualita', procurandosi il rigore poi fallito da. Insieme al ...

Inter : ?? | 93' - FINITAAAAAA! Vittoria fondamentale per noi!!!!! ?????? #InterBorussiaDortmund 2?-0? ?? #Lautaro ???? ??… - Inter : ?? | MATCH REPORT #Lautaro ? #Candreva... e l'Inter va! Il racconto di #InterBorussiaDortmund minuto per minuto… - Eurosport_IT : PRIMA VITTORIA IN CHAMPIONS PER L’INTER DI ANTONIO CONTE! ???? A San Siro dominano i nerazzurri contro il Borussia… -