La fatica di stare insieme in Alto Adige

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Laditravolge gli argini, drammaticamente come fra Catalogna e Spagna, scioccamente come nella cancellazione delle parole, drammaticamente e scioccamente come nel Regno Unito che non riesce a uscire se non da sé, tragicamente come nel Rojava squartato: sempre irragio

annachiara234 : RT @silviadolphin: Sono quella che se desidera tantissimo una cosa fa di tutto per prendersela. Sbatte, strilla, corre, fatica, suda, piang… - DoraEbasta : RT @silviadolphin: Sono quella che se desidera tantissimo una cosa fa di tutto per prendersela. Sbatte, strilla, corre, fatica, suda, piang… - 3456rrr : RT @3456rrr: @clubuds Infatti in Puglia ne hanno arrestati un bel po di sfruttatori.E qualcuna è anche morta di fatica Emiliano,ancora una… -